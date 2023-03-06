再戰大安區立委？謝佩芬曬舊照　表態接續蔡培慧「打算贏的拚勁」

▲謝佩芬（左一）曬出2020立委選舉「落選者們」的合影。（圖／翻攝自Facebook／謝佩芬）

記者呂晏慈／台北報導

2024年總統及立委選戰在即，曾在4年前代表民進黨參選台北市大安區立委的民進黨國際部主任謝佩芬6日透過臉書貼出昔日「台灣派落選者」的合照，她分享，準立委蔡培慧於南投縣第二選區立委補選勝出的消息讓人非常振奮，期待自己帶著「打算贏的那份拼勁」，接續腳步繼續努力。

回顧2020年立委選舉，謝佩芬以「哈佛女孩」之姿代表民進黨參選台北市大安區立委，以7.5萬票、得票率42.32％惜敗當時尋求連任的國民黨林奕華的9.3萬票、得票率52.41％。由於2020年得票率並未超過艱困選區42.5％門檻，依照民進黨內規，該選區2024年估將採徵召模式處理。

謝佩芬今天透過臉書貼出4年前「台灣派落選者」的合照，包括謝佩芬自己，以及當時競選立委失利的蕭美琴、蔡培慧、張銘祐、吳怡農、鄭朝方、李問、周江杰等人都入鏡。

謝佩芬表示，上個周末蔡培慧在南投立委補選創下了奇蹟，她先前兩度敗選，卻選擇再度投入戰場的毅力與精神，讓全台灣的支持者都感動，這讓自己想到2022年台中市第二選區立委補選時，同樣創下奇蹟的立委林靜儀，不論是林靜儀在「中二」或蔡培慧在「投二」，或自己過去近4年在大安區，都遇到很多雖然在街坊鄰居之間，無法表態自己支持民進黨，但每次仍然堅定出門投票，明知不可為而為之的支持者。

「他們持續堅持，他們也期待民進黨的候選人能在艱困選區持續堅持，就像培慧在南投屢敗屢戰一樣，不曾放棄」，謝佩芬感慨說，非常認同林靜儀所說，這些支持者「他們孤單的堅持他們的理想與支持，不是不能接受我們贏不了，但是無法接受我們沒有打算贏的那份拼勁。」

謝佩芬強調，2020年選後，她在民進黨中央黨部擔任發言人和負責國際事務部之餘，仍然勤走大安區基層，就是因為心裡有著「打算贏的那份拼勁」，為了在大安區守護本土價值，為了不信大安區真的是鐵板一塊，值此之際，蔡培慧勝選的消息，真的讓人非常振奮，明年的大選很快又要到了，期待帶著「打算贏的那份拼勁」，接續林靜儀和蔡培慧的腳步繼續努力。