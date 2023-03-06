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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台漁船釣魚台海域翻覆　管碧玲說明海上救援情況：還沒發現生還者

▲▼立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

日本石垣海上保安部表示，一艘台灣船籍漁船於釣魚台列嶼海域翻覆，船上1名台灣人及6名印尼人下落不明。海委會主委管碧玲指出，因為案發位置屬日本搜救責任區，日方已派機、艦前往搜救，我海巡署第一時間即通報艦隊分署，成立應變中心，並且派遣連江艦前往救援，本案目前由國搜中心統一規劃調度，至今尚未發現生還人員，持續努力搜救中。

管碧玲說明，昨天下午2時05分，國搜中心通報海巡署，表示他們下午1時46分時接獲日方通報，於釣魚台東方35浬（彭佳嶼東方110浬、基隆東北方134浬）發現台灣船隻「新XX號」船翻覆，現場未發現待援人員，經查該船船上有1名台灣人6名印尼人，2月27日晚間11時51分出八斗子漁港。

管碧玲表示，案發位置屬日本搜救責任區，日方已前往搜救；下午2時25分漁業署通報，已協調距現場9浬的「魚進滿6」漁船就近前往協處，另與船東確認「新」船失聯，而海巡署第一時間即通報艦隊分署，成立應變中心，並且派遣連江艦前往救援。

管碧玲指出，昨天晚上連江艦已抵達「新」船翻覆位置，隨即進行搜救，迄今尚未發現生還人員。日方除了出動飛機、船艇，也有潛水人員下去敲擊船體，但是都沒有任何回應。本案目前由國搜中心統一規劃調度，我方海巡也和日方做了分工，仍然在努力搜救。

管碧玲也提到，昨天傍晚，本國籍仕國德風電工作船發現ㄧ艘翻覆的小艇，昨天傍晚於5時03分，海巡署中部分署通報說下午4時20分時「仕」船於芳苑西方9浬發現1艘翻覆小艇，現場未發現待援人員，持續在搜尋中。另彰化離岸風場VTS也協調另1艘「東方6號」風電工作船前往協尋。

管碧玲說，海巡署接獲通報，海巡第四巡防區也立即派遣台中海巡隊線上10060艇前往搜尋，並實施雷達回放及所轄出港船舶清查，昨天，海上搜救工作忙碌，但是都還沒發現生還者消息，請大家為失聯者祈禱，也為海巡弟兄，加油打氣，而台南艦和偉星艦也仍然在遙遠的海域搜救中。

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