回擊李克強「反獨促統」　民進黨：升高兩岸敵意螺旋

▲李克強進行最後一屆工作報告。（圖／翻攝自央視）

記者呂晏慈／台北報導

針對中國國務院總理李克強發表任內最後一次政府工作報告，宣稱「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」。民主進步黨6日表示，中共當局持續想以強制性政治框架限制台灣，完全無視台灣民眾的民意，與對民主自由價值的堅持，相關談話只會升高兩岸敵意螺旋，無助維持兩岸關係和平穩定，民進黨表達遺憾。

民進黨強調，台灣是一個主權獨立國家，其名稱為中華民國，任何國家定位的變動都必須經由民主方式決定之，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是客觀事實，也是台海現狀，更是台灣人民的共同認知，中共當局必須正視台灣民意，才能有助兩岸關係的正向發展。

民進黨指出，兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」，過去一段時間中共當局一再進行以外交恫嚇，經濟干擾、軍事威脅等作為脅迫台灣，所謂「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，就是併吞台灣的總體方略，不會被台灣人民接受，文攻武赫的行為也不容於國際社會。

民進黨要再度重申，健康有序的兩岸交流是民進黨的一貫立場，面對兩岸立場分歧，需要雙方開誠佈公，以相互尊重理解的態度來進行交流，北京當局應以更開放態度來建構兩岸良性互動，並共同承擔維護區域穩定責任。