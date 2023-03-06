　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓貿易戰可望融冰！日擬解除對韓半導體原料出口限制　韓中斷WTO調停

▲▼南韓外交部長朴振6日上午針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工大法院判決案，宣布8個多月以來韓日兩國的談判結果，由南韓民間企業代為賠償。（圖／路透）

▲南韓外交部長朴振6日上午針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工大法院判決案，宣布8個多月以來韓日兩國的談判結果，由南韓民間企業代為賠償。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大法院（最高法院）2018年針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工案，判處日本企業須賠償15位受害者40億韓元，日本隔年7月祭出制裁，限制3項半導體核心原料對韓出口。今（6）日上午，南韓外交部宣布，由南韓民間企業籌措賠償財源。南韓宣布，兩國已決定中斷WTO爭端調停程序；同時日本表示，將啟動兩國磋商，進一步解除對韓出口限制。

根據《韓聯社》，南韓產業通商資源部6日下午針對日韓半導體核心原料出口限制一案召開簡報會議，表示韓日兩國政府為了讓雙方貿易回到2019年7月（日本安倍政府對韓祭出制裁）以前的狀態，決定儘速推動雙方相關談判；至於日本經濟產業省也在同一時間宣布上述內容。

日媒《共同社》指出，日本政府6日下午宣布，將啟動與南韓的雙邊磋商，解除從2019年持續至今的對韓出口管制強化措施。

南韓產業通商資源部強調，此次南韓政府的決定並非是撤回世界貿易組織（WTO）的爭端調停程序，而是屬於「暫時中斷」，而過去南韓也有宣布暫時中斷爭端調停的紀錄。

▲▼針對南韓外交部6日發布的對日談判結果，南韓公民團體在外交部前舉標語抗議，呼籲中斷「屈辱賣國」談判。（圖／路透）

▲▼針對南韓外交部6日發布的對日談判結果，南韓公民團體「韓日歷史正義行動」在外交部前舉標語抗議，呼籲尹錫悅政府中斷「親日屈辱賣國」談判。（圖／路透）

▲▼針對南韓外交部6日發布的對日談判結果，南韓公民團體在外交部前舉標語抗議，呼籲中斷「屈辱賣國」談判。（圖／路透）

據悉，當南韓大法院2018年10月判處日本製鐵、三菱重工等日本企業須賠償15位二戰朝鮮籍非法徵用勞工共40億韓元，否則得依法將在韓資產變賣為現金賠償後，日本安倍政府於2019年7月對南韓祭出報復制裁，限制氟化氫、氟化聚酰亞胺、光阻劑等3項半導體核心原料出口至南韓，同年8月又將南韓從貿易優惠待遇國「白色國家」名單中刪除。

對此，南韓政府於2019年9月針對日本的制裁措施向WTO提出訴訟。

根據日媒《日經新聞》、《時事通信》，針對南韓外交部針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工判決案發表解方，日本首相岸田文雄6日出席參議院預算委員會時給予正面評價，「身為日本政府，我們認為（南韓此舉）將饋使日韓兩國回歸至健全的外交關係。未來將持續與南韓尹錫悅總統維持緊密溝通、發展日韓關係。」

岸田文雄也提到，日韓關係的發展背景其實與現今的戰略環境脫不了干係，「有必要更深一層強化日韓、美日韓戰略合作關係。在應對國際社會各種議題上，南韓是需要取得合作的重要鄰邦。」

▼日相岸田文雄6日在參議院談到南韓大法院判決問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日相岸田文雄6日在參議院談到南韓大法院判決問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尹錫悅2023年3月1日首次以南韓總統身分發表三一節紀念詞。（圖／路透）

▲尹錫悅2023年3月1日首次以南韓總統身分發表三一節紀念詞。（圖／路透）

針對南韓外交部6日針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工提出的賠償解決方案，尹錫悅則表示，將為未來的韓日關係寫下新頁，「為了讓韓日兩國關係迎來新的時代，兩國政府必須致力於以未來世代為中心，履行中心軸角色。」

至於美國總統拜登也同樣給予正面回應，表示日本、南韓身為美國最親密的同盟，一旦兩國完全履行雙方協議，則將對維護自由開放印太地區的共同目標上有所幫助。

►南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任！喪權辱國才能換日韓和解
►日韓歷史爭議判決問題獲解套？日考慮撤回對韓制裁 韓須撤WTO投訴

ET快訊
鹿港小弟「養雞當寵物」！　每天都下蛋
奪3命詐團月薪32萬　「S姊」淚崩：想交保出去做好人
蛋價還沒到頂！　餐飲業嘆：每月雞蛋成本+7000
上任2天被拔官！　2原因曝光
美魔女「激活」私處　遭燙傷怒告醫護結果曝
人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天
五月天演唱會門票這裡還有！　住飯店「直接送2張」
連千毅合照娜美放閃　「抓包是舊照」糗了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日韓貿易戰可望融冰！日擬解除對韓半導體原料出口限制　韓中斷WTO調停

騎車被一群流浪狗追殺　兒催油門把「老媽甩出後座」頭部重摔慘死

俄兵厭戰！瓦格納首腦控「軍方不給彈藥」　巴赫姆特前線恐潰敗

瑞士三角巧克力包裝要改了　馬特洪峰經典圖案將消失

2年逾200場火災！孟加拉洛興雅難民營大火　燒毀1.2萬人家園

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任！喪權辱國才能換日韓和解

奪命一夜情！「狂飲+威而鋼」激戰整晚　男隔天腦中風死亡

強迫11個月嬰抽電子煙　「男嬰痛苦吐煙」畫面曝光！16歲媽現身

相差87公分！日本姊妹獲認證「身高差最多的雙胞胎」　感言惹鼻酸

辦葬禮準備火化才知「兒子還活著」　父震驚：家裡那具屍體是誰？

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

日韓貿易戰可望融冰！日擬解除對韓半導體原料出口限制　韓中斷WTO調停

騎車被一群流浪狗追殺　兒催油門把「老媽甩出後座」頭部重摔慘死

俄兵厭戰！瓦格納首腦控「軍方不給彈藥」　巴赫姆特前線恐潰敗

瑞士三角巧克力包裝要改了　馬特洪峰經典圖案將消失

2年逾200場火災！孟加拉洛興雅難民營大火　燒毀1.2萬人家園

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任！喪權辱國才能換日韓和解

奪命一夜情！「狂飲+威而鋼」激戰整晚　男隔天腦中風死亡

強迫11個月嬰抽電子煙　「男嬰痛苦吐煙」畫面曝光！16歲媽現身

相差87公分！日本姊妹獲認證「身高差最多的雙胞胎」　感言惹鼻酸

辦葬禮準備火化才知「兒子還活著」　父震驚：家裡那具屍體是誰？

Jennie破相靠OK繃遮醜　照樣拎香奈兒可愛包飛巴黎看秀

不只夜市夯！外國人來台最愛「這3類型」　38%指定客製化包團

全台鬧蛋荒！鹿港小弟超前部署「養雛雞當寵物」　實現雞蛋自由夢

目睹媽媽開車「壓扁寶貝狗碗」　柴犬原地石化快氣炸：第2次了...

每天回家被浪費10分！萌貓輪流表演「抓抓儀式」　她嘆捨不得離開

古巴重砲首戰前夕開轟　孟卡達珍惜： 夢想實現

新興市場教父自爆錢卡在上海出不來　急喊「投資中國要謹慎」

PCS第五周／FAK吶兒離譜「一打五」殺三個、地獄豬吞連敗季後賽希望渺茫

便當220元被Toyz酸割韭菜！館長曝製程　一條要做2天：豬肉吹冷氣

鄭浩均強襲球打中無礙　讚美國粗粗黏黏的止滑粉最好用

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

國際熱門新聞

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

浴室驚「透明條蟲」他急送驗　真相曝光好糗

影片曝！　俄外長稱「烏克蘭發起戰爭」台下爆笑

浮潛被丟包　夫妻蜜月險雙雙溺斃

台灣漁船石垣島海域翻覆！7船員下落不明

即／台灣籍漁船翻覆　尋獲1具遺體！

辦葬禮才知兒還活著　父：家中屍體是誰

嫁給大16歲繼父！她曬激吻照喊：正確決定

民宅「400具犬屍遍野」看不見地板

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

右手捲入揉麵機！員工手掌慘被絞碎成肉泥

德總理蕭茲：若中對俄運交武器將有「後果」

「長得矮活更久？」　研究曝光！原因超意外

木工妹太熱！比基尼湧出「超晃深溝雪胸」

更多熱門

相關新聞

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任

南韓大法院（最高法院）2018年針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償案，判處日本企業必須賠償15名受害者共約40億韓元，韓日關係降至冰點。南韓尹錫悅政府上台後與日本談判8個多月，今（6）日南韓外交部長朴振發表結果，由南韓民間企業代為籌措賠償財源，反而日本企業無須負賠償責任，遭部份團體抨擊為「做半套」的喪權辱國協議。

差87公分！日姊妹認證「身高差最多的雙胞胎」

差87公分！日姊妹認證「身高差最多的雙胞胎」

北韓宣稱成功研發火箭「高功率」引擎

北韓宣稱成功研發火箭「高功率」引擎

即／台灣籍漁船翻覆　尋獲1具遺體！

即／台灣籍漁船翻覆　尋獲1具遺體！

民宅「400具犬屍遍野」看不見地板

民宅「400具犬屍遍野」看不見地板

關鍵字：

日韓要聞南韓日本半導體對韓制裁出口限制WTO

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面