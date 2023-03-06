相差87公分！日本姊妹獲認證「身高差最多的雙胞胎」　感言惹鼻酸

▲日本一對雙胞胎近日獲得金氏世界紀錄證「身高差最多的雙胞胎」。（圖／翻攝自金氏世界紀錄網站）

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日本一對雙胞胎近日獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證「身高差最多的雙胞胎姊妹」，不過，這對身高差達87公分的34歲異卵姊妹雖對打破紀錄感到欣喜，罹患俗稱侏儒症的美智惠（Michie）更希望自己的故事，能讓其他同樣有身體障礙的人獲得勇氣。

金氏世界紀錄網站日前認證身高162.5公分的好惠（Yoshie）與75公分的美智惠是身高差最多的雙胞胎，其中美智惠因罹患軟骨發育不全症，骨骼自長到75公分後就不再發育，她從小就因為體型關係遭受許多異樣眼光與批評，個性也因此變得內向。

美智惠直到2012年看到同樣有軟骨發育不全症的男人，被金氏世界紀錄認證是全世界最矮的男人並驕傲展示自身後才感受到勇氣，接著在家人與姊妹鼓勵下參加東京奧運的火炬接力。在輪到自己獲得金氏紀錄認證後，除了和姊妹「互相感謝」，她也希望能讓其他有身體缺陷的人，像當年的自己一樣獲得勇氣，「我想用世界紀錄讓大家知道，和我一樣的人也能有美好生活」。

好惠和美智惠都承認，兩人沒有所謂的雙胞胎感應，直言：「你不說出來誰知道阿？」在個性與喜好上也是天差地遠，好惠更對美智惠的「粉紅色癡迷」感到難以理解。此外，好惠現在不只已搬出去住還成為了母親，美智惠則住在父親主持的寺廟，不過，姊妹倆仍時常在父母家碰頭。

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