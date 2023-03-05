日韓歷史爭議判決問題獲解套？日考慮撤回對韓制裁　韓須撤WTO投訴

▲日本政府正在考慮是否解除2019年對南韓實施的限制半導體核心原料出口措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓尹錫悅政府去年5月上台後，便積極改善韓日關係，針對南韓大法院（最高法院）二戰朝鮮籍非法徵用勞工的判決賠償問題，據傳兩國已進入最終談判階段，預計最快明（6）日或下周對外發表談判結果。有消息指出，日本考慮解除2019年7月時針對南韓祭出的經濟報復措施，條件是南韓必須撤回對日本的上訴。

回顧近幾年來日韓關係的演變，針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工問題，南韓大法院判處日本企業須扛起向每位受害者的賠償責任，否則得依法將三菱重工、日本製鐵等日企在韓資產變賣現金代償；對此，日本政府認為，相關問題早已在1965年《日韓請求權協定》一定獲得解決。

由於南韓文在寅政府認為，行政不應干預司法判決，因此日本安倍晉三政府於2019年7月陸續對南韓祭出制裁性報復措施，包括限制氟化氫、氟化聚酰亞胺、光刻膠等3項半導體核心原料出口至南韓，該年8月更是將南韓從貿易優惠待遇國（白色國家名單）對象中剔除，日韓兩國掀起貿易戰，雙方關係降至冰點。

根據《韓聯社》，最近南韓當地某媒體在報導透露，南韓政府最快下周將針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償案對外公開韓日兩國協商後的作法，對此南韓外交部高層昨（4）日首度提到，目前韓日兩國仍在積極協商中，一旦兩國談判結束，將會主動對外界說明。

報導指出，南韓尹錫悅政府從去年7月便針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工判決與賠償問題首次召開由政府、民間共同參與的會議，之後透過向日本釋出善意，8個多月以來向日本政府要求正式道歉、日本被告企業賠償等，不過日本政府態度相當強硬且堅決，認為南韓政府應先針對大法院賠償問題提出解方。

▲尹錫悅、岸田文雄曾於去年9月在美國紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

根據日媒《讀賣新聞》今（5）日報導，日本政府有意解除2019年7月對南韓實施的經濟報復措施，不過前提條件是南韓政府須針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工判決問題提出解決方案，且為日本政府所能接受，在滿足上述條件後，南韓須撤回2019年9月向世界貿易組織（WTO）針對日本經濟制裁所提出的訴訟。

日媒透露，南韓總統尹錫悅預計3月中、下旬拜訪日本，目前日韓兩國政府正在協議尹錫悅、日相岸田文雄雙邊會談的相關事宜。

另外，《日本經濟新聞》也指出，日本身為今年7大工業國組織（G7）的主席國，預定將於今年5月19至21日在廣島主持召開G7峰會，目前日本政府仍在檢討，是否要邀請南韓尹錫悅出席。

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