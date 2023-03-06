北韓宣稱成功研發火箭「高功率」引擎　4月發射軍事偵察衛星

▲金正恩曾於去年12月15日上午前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從過去以來一直針對發射軍事偵察衛星做準備，預計今年4月以前會完成所有發射前的準備工作，而平壤當局今（6）日又透過報導宣稱，已經成功研發出用於運載火箭的高功率引擎，能確保未來讓各種衛星成功進入軌道。

根據北韓官媒《朝中社》6日報導，北韓國家宇宙開發局副局長朴慶洙（박경수，音譯）於昨（5）日的記者會發布上述消息，「身為人工地球衛星生產、發射國的我國，也能在國家統一的指導下極力促進宇宙研發事業，持續擴大取得令人刮目相看的成果，不僅實現了人工地球衛星的多功能、高性能，還不斷取得進展。」

朴慶洙表示，北韓成功研發出用於運載火箭的高功率引擎，未來便能成功發射各種衛星，讓衛星進入該進入的軌道，「將宇宙科學技術取得的成果用於農業、氣象觀測、通訊、資源探查、國土管理、災害防制等各種領域，全面推動社會主義建設。所有成果將預示著我國宇宙研發事業明亮的未來。」

先前北韓發射運載火箭時，屢遭南韓、美國懷疑是試射彈道飛彈。對此，朴慶洙也在記者會談到，北韓於2009年3月5日、10日先後加入《外太空條約》的《關於各國探索和利用包括月球和其他天體的外太空活動所應遵守原則的條約》、《關於登記射入外太空物體的公約》，因此能公開行使主權國家在宇宙探測、利用等領域上的權利，強調北韓的宇宙探測活動符合國際法。

據悉，北韓國家宇宙開發局曾於去年12月朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第6次全員會議表示，偵察衛星和相關火箭發射準備事業已處於最後階段，預計將在最短時間內發射朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的首枚軍事衛星。

南韓《韓聯社》指出，北韓於去年12月18日從平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場試射搭載衛星實驗品的火箭，當時南韓軍方指出該枚火箭是彈道飛彈。