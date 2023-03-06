嘉義縣重陽禮金線上匯款　前一個月在籍者發放

▲嘉義縣重陽敬老禮金持續開放民眾申請線上匯款 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為展現對長輩的敬意，縣長翁章梁持續發放重陽敬老禮金的政策，112年九九重陽是在國曆10月23日，敬老禮金發放對象為嘉義縣民於重陽節年滿65歲（含當日，以實歲計），且於6個月前已設籍本縣，並於重陽節當日前一個月仍持續在籍者， 65歲至89歲的老人家每人可領取禮金3000元，90歲至99歲每人禮金6000元，百歲以上人瑞，每人禮金9000元。

嘉義縣重陽節敬老禮金發放方式採現金及匯款併行，為方便民眾申請匯款服務，本府綜合規劃處向國家發展委員會申請補助，建置嘉義縣一站式便民服務，在綜規處與社會局共同努力下，完成重陽節敬老禮金金融帳戶申請網頁，讓民眾不必出門，在家動動手指就能申請，方便有效率。

經社會局統計今年符合重陽禮金發放資格者為10萬多人，截至112年3月初重陽禮金申請匯款者為2萬8,552人，鼓勵民眾以線上申請匯款方式辦理禮金匯款服務，網址為https://bit.ly/34JnUbU，如有疑義可以電洽嘉義縣社會局05-3620900*3231陳小姐諮詢。

為提供便民服務，社會局與18鄉鎮市公所合作，全年可受理匯款服務，但因考量行政作業期程，今年9月15日(星期五)以後申請匯款者，當年度仍需以現金領取，隔年度才適用匯款服務，請民眾善用匯款服務。