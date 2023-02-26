嘉義縣金牌農村參訪　凝聚潛力農村居民榮譽感及向心力

▲▼ 金牌農村競賽備戰 嘉縣府率潛力農村交流參訪 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

金牌農村競賽是由行政院農委會水土保持局主理，集結全國優秀農村社區相互切磋，藉由選拔認證激發農村居民的榮譽感及向心力，提升農村社區相互學習風氣，營造農村新風貌。嘉義縣政府帶領潛力社區拜訪屏東第二屆金牌農村典範社區，為2024年的競賽作準備。

嘉縣府為激發社區凝聚力、增加農村社區彼此間互動機會，帶領嘉義縣潛力社區前往第二屆金牌農村典範社區—屏東縣坊寮鄉新龍社區及高雄市永安區新港社區參訪，透過交流活動讓潛力社區學習金牌農村社區所長，為2024的金牌農村競賽備戰。

屏東縣坊寮鄉新龍社區自然資源豐富，是紅樹林生態最南端的區域，該社區養殖水源豐富，開發出龍膽石斑魚苗技術，以食魚教育為核心理念發展三魚文化，建立直賣所推廣農漁產品。

高雄市永安區新港社區曾因寒害重創石斑魚產業，為反轉養殖問題，與周邊六個里共同成立新港社區合作社，結合一日漁夫體驗，帶領民眾走進漁塭認識石斑魚生態，讓大眾重新認識新港社區。

農業處副處長李建霖表示，自農村再生推動以來，縣府一直陪伴嘉義縣農村社區成長，讓社區培養出更多樣貌及文化特色，透過走訪金牌農村社區，讓社區對在地產業、品牌開創、跨域整合更有自信。