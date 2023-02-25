嘉義科學園區通過環評審查　農工大縣轉型智慧產業重鎮

▲▼嘉義科學園區兼顧環境與經濟，通過環評大會審查。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義科學園區2022年12月26日通過環評初審，環保署環評專案小組當時決議無需進行第2階段環評，逕提環評大會審議，日前召開審查大會，副縣長劉培東率相關同仁全程見證審查通過的歷史性時刻。縣長翁章梁強調，科學園區是嘉義人多年來的期待，縣府會兼顧環境與經濟發展，帶領嘉義建構南台灣科技廊帶目標前進。

環評專案小組2022年底召開南科嘉義園區環境影響審查會，當時就再生水使用、園區用電、移補植物、生態監測、節能減碳等議題進行討論，南科管理局承諾加強再生水規劃、檢討再生能源檢核、提高空地透水率及陸域生態監測後，專案小組決議無需進行第二階段環評，逕提22日召開的環評大會審議，並順利通過審查，嘉義科學園區將進入實質開發進程。

翁章梁感謝環評委員以嚴謹的專業態度進行審議。他說，嘉義科學園區將扮演加速器角色，鏈結大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區及水上南靖與中埔公館產業園區、民雄航太園區、水產精品加值園區等，以支援合作、厚植群聚方式強化產業群聚競爭力，同時結合在地需求，引導現有產業轉型升級與創新。

嘉義科學園區占地88公頃，開發經費70.63億元，園區以「一環、雙軸、一心」為主軸，其中生產事業用地41.68公頃，將發展積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術等六大產業，並引進「精準健康」、「智慧載具」、「智慧農業」和「其他新興科技」等4大產業聚落。

縣府指出，嘉義縣將從農工大縣邁向智慧產業重鎮，在下一個世代高科技的研發及發展上，勢必扮演重要角色，包括AI、5G物聯網、無人載具、航太產業、智慧照護的科技升級，結合在地特色，導入精準醫療、智慧醫材、精準健康、農業生醫及人工智慧等高附加價值供應鏈，打造具前瞻和未來性的科學園區。

縣府表示，今年6月科學園區將同步啟動招商及施作公共設施，位於園區內的實驗中學預計2024年招生，園區2029年完成開發，將創造5700個就業機會及380億元年產值，未來將會看到不一樣的西部走廊與嘉義縣產業起飛，「投資嘉義，現在正是時候」。