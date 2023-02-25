嘉義縣獎勵團客旅遊送百萬　最夯景點台3線曾文水庫遊湖

▲▼ 嘉義縣推團體旅行獎勵金。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府去年疫後推出「111年嘉義縣團體旅遊獎助作業及管理計畫」，獎勵旅行社送客到嘉義，帶團人數前五名均可獲得「獎勵帶團獎金」，經過報名、審查統計後，總計送客達5,500人次以上，出團數近150團，分別由康福旅行社、可樂旅行社、北極星國際旅行社、東南旅行社及尋憶旅行社獲得40萬、30萬元、20萬元、6萬元及4萬元不等獎勵金，康福、可樂、北極星國際等旅行社也表示未來將持續推動帶團將遊客送至嘉義縣！

嘉義縣長翁章梁表示，這次推出獎勵旅行社的送客方案，除了獎勵旅行社包裝嘉義縣的遊程，也希望透過此方案讓更多旅行社了解嘉義縣多元的旅遊路線，除了有知名阿里山外，平原的故宮南院、台3線上的曾文水庫、台17線上的海區風光，以及嘉義獨有的部落文化，都非常適合旅行社安排套裝行程。

翁章梁也說，本次七大旅遊路線中，最多人參與的旅遊景點是「浪漫台3線-曾文水庫遊湖」，曾文水庫除了可以搭乘遊艇欣賞湖光十色，走上觀景樓欣賞360度湖景，還能欣賞可愛山豬島和帥氣的老鷹，讓人想一遊再遊；而台17線上東石跟布袋的海線觀光也是深獲遊客喜愛，品嘗最新鮮的海味、搭乘漁筏欣賞海上生態，這些都是旅行社熱門安排及旅客熱愛的景點。

文化觀光局說明，「111年嘉義縣團體旅遊獎助作業及管理計畫」的獎勵旅行社方案，統計出團期間是自111年7月15日至12月15日，由旅行社安排遊客至「N23.5゜玩嘉愛上我」旅遊摺頁上至少一處旅遊景點，包含「愛情鞋奏曲、故宮開嘉門、Darling 235、浪漫台3線、秘密桃花源、跟著茶去旅行、戀戀阿里山」等七大旅遊路線，且於嘉義縣境內合法旅宿業至少住宿一晚，始得參加此方案，依合計帶團人數排序，最高可獲得40萬元，其餘名次依序為30萬元、20萬元、6萬元及4萬元，總計送出獎勵金100萬元。

文觀局長徐佩鈴表示，此次補助方案鼓勵旅行社帶旅客遊玩嘉義不同的旅遊路線，讓更多遊客發掘嘉義的美，感受嘉義的魅力，未來能持續來嘉旅遊，成為嘉義的「回流客」，不論是跟團還是自由行，嘉義的人文、歷史、風景、美食，都值得細細品味，期待也歡迎遊客可以常常「回嘉」！