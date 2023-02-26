嘉義縣打造智慧科技公廁　人流偵測數據分析提高清潔頻率及強度

▲嘉義縣政府打造智慧公廁 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府五星級洗手間正式亮相，以人性化和智慧化為設計理念，空間乾淨明亮，硬體新穎通風佳，巔覆傳統公廁「臭、髒、醜」的負面印象，榮獲環保署優質公廁拔尖智慧管理獎殊榮，縣長翁章梁親自視察優質的公廁環境，呼籲同仁養成良好的生活習慣，讓嘉義縣公廁扮演全縣公廁模範和領頭羊。

縣府爭取環保署補助分別在109年和111年整修縣府大樓19洗手間，老舊洗手間全部「打掉重練」，牆面、洗手台、燈光、便器及地磚全部換新，並設置衛生紙、扶手、求助鈴、給皂設備、置物架等友善設施，靠著優秀的施工團隊及設計監造督導把關，111年10月拿下公共工程會工程查核甲等，新穎的公廁設計內容，榮獲環保署評選為優質公廁拔尖智慧管理獎，科技化和人性化的五星級智能管理系統，已有多個縣市前來取經。

嘉義縣長翁章梁由行政處長邱美切陪同，巡視煥然一新的洗手間，除了聽取智能科技化系統操作和後端管理簡報，還親自操作五項智慧系統及比對數據，對於優質的公廁設計已完全看不到、聞不到傳統公廁的觀感和氣味，給予正面肯定。

邱美切指出，19間整修完工的優質公廁，有4間引進智慧管理系統，預計今年將再爭取經費全部納入智慧化管理，引進最新科技的智慧管理系統(物聯網科技氣味、廁紙及人流偵測、無障礙廁所手觸控沖水和自動給皂)，提升清潔效率及改善人力分配。

邱美切說，以往廁紙用完都要等很久或者通知清潔人員才會補充紙張，現在有了自動偵測系統，廁紙偵測會利用line推播通知清潔人員補充，快速又有效率，同時提供人流偵測的數據分析，提供業務單位在高峰時段提高清潔頻率及強度。