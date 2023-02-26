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王必勝、莊人祥拜訪翁章梁　肯定嘉義縣防疫表現

▲▼ 王必勝拜會嘉義縣長翁章梁 力讚嘉縣防疫超前佈署 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲王必勝拜會嘉義縣長翁章梁，力讚嘉縣防疫超前佈署 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情指揮中心指揮官王必勝、疾病管制署長莊人祥率團隊拜訪嘉義縣長翁章梁，交流COVID-19防疫作為，討論日後疫情鬆綁政策，王必勝力讚嘉義縣團隊在疫情期間超前佈署，給予以高度肯定。翁章梁則向王必勝建議，目前通報嚴重傳染性肺炎個案皆以輕症居多，期望中央在通報定義可以比照流感，只通報重症個案，減輕醫療及公衛負擔。

▲▼ 王必勝拜會嘉義縣長翁章梁 力讚嘉縣防疫超前佈署 。（圖／嘉義縣政府提供）

王必勝說，這幾天陸續拜訪各縣市首長，交流疫情期間各縣市防疫措施，嘉義縣為走訪全台的最後一站，感謝翁縣長疫情期間為防疫盡心盡力。指揮中心24日將不再以新聞稿形式公布感染人數，改將資料上傳至疾管署全球資訊網供民眾查詢，最大的目的就是要讓民眾從疫情走出，恢復正常生活。

王必勝進一步指出，確診過的民眾仍可能二次感染，統計資料顯示已達13%，代表每一百位確診民眾，就有13位是二次感染，因此建議民眾應衡量自身狀況，盡速完成疫苗施打，指揮中心正在推行「疫苗加一，解封安心」政策，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「112年1月1日起，6歲以上未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」三大族群響應接種疫苗。

▲▼ 王必勝拜會嘉義縣長翁章梁 力讚嘉縣防疫超前佈署 。（圖／嘉義縣政府提供）

新冠肺炎爆發初期，嘉縣府提前設置集中收治場所、優先佈建長庚及大林慈濟醫院為雲嘉嘉唯二在地COVID-19實驗室，爭取檢驗時效；因應居家檢疫及居家隔離政策，成立第一家雲嘉嘉的防疫旅館；辦理全國第一個「疑似社區群聚」桌上演練，盡可能及早佈署措施。

疫情期間縣府保持資訊透明化，每周一、三、五在縣長臉書進行防疫快報直播，也在嘉義縣政府官網、line隨時更新資訊，讓鄉親掌握最新狀況，嘉義縣防疫民調滿意度分數高達 92.3分，獲得衛福部考核分組優等獎，為5都外16縣市之冠。

▲▼ 王必勝拜會嘉義縣長翁章梁 力讚嘉縣防疫超前佈署 。（圖／嘉義縣政府提供）


翁章梁說，三年的疫情影響了全台所有人，感謝所有同仁在前線守護民眾健康，如今疫情走向流感化，需要與嘉義縣衛生局重新擬定方針，其中最重要的就是定期施打疫苗，日後將研討如何落實施打疫苗，找出最有效率的方式守護鄉親健康。

▲▼ 王必勝拜會嘉義縣長翁章梁 力讚嘉縣防疫超前佈署 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，為了刺激疫苗打氣，2月20日起提供65歲以上嘉義縣民眾，只要接種任何一劑COVID-19肺炎疫苗即可獲得500元禮券與家用快篩2劑；50歲以上民眾接種追加劑也能獲得壽司米，各鄉鎮衛生所啟動行動接種站，主動至機關團體、工業區及社區為民眾施打，目前已成功催打逾3000人，各年齡層接種率超過全國平均值。

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