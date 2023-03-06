同事砲友名單驚見老公「持久的刺蝟」！櫃姐崩潰：1周1次不夠嗎

▲原PO抓到老公外遇。（示意圖，非新聞當事者／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻崩潰表示，女同事秀出通訊錄炫耀約砲的戰績，卻發現竟然有老公的電話號碼，暱稱為「持久的刺蝟小豬」，當下她沒有立刻戳破，但內心打擊很大，自從生完小孩後身體不好，愛愛時會痛，但為了滿足老公的需求，一星期會做一次，但老公卻偷偷找外食，不知道該如何面對老公。

人妻在「爆料公社-匿名公社」發文，剛入職站櫃不到2個月，女同事向她炫耀約砲戰績，「通訊錄點進去至少超過5個」，赫然看到老公的手機號碼在名單上，而且還標註「持久的刺蝟小豬」，內心被重重打擊，但是沒有當下戳破。

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人妻透露，生完小孩後身體不好，「房事做久會痛，所以內心有點抗拒」，但會買玩具給老公，也會在旁邊輔助，「說好一星期一次，為什麼他還是選擇上網找外食？」她表示，剛入職不到2個月，同事不知道老公是誰，「老公應該也不知道約到我同事，回家後我該攤牌嗎？突然發現他外遇讓我快要崩潰了」。

▲原PO即便身體不適，還是盡力滿足老公。（示意圖，非新聞當事者／記者周亭瑋攝）

人妻表示，一早被同事的道歉電話吵醒，「她告訴我她跟我老公已經快一年沒聯絡，要我不要在意也別放在心上，我不確定她是否說謊」，不過她需要這份工作，且深愛老公，因此選擇調整心態繼續維持現在的關係，「同事說暱稱是她自己取的，老公不知道，所以我老公到現在還不知我已經知道了」。

多數網友勸原PO攤牌並離婚，「攤牌加離婚，外遇只有0次跟無數次」、「不快樂就早點放手吧」、「夫妻雙方本來就該互相體諒，但外食偷吃，絕對是最壞的打算」、「妳老公也不會只跟一個約砲啊，不攤牌是默認他可以繼續這樣下去嗎？」「攤牌吧！內心的煎熬會跟著妳，即便結束還有餘震，一個對感情不忠貞的人，別期待他能給妳幸福」。