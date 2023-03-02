交往5年才知女友「驚人秘密」！他陷道德拉扯...網曝後果：快攤牌

▲原PO內心的道德拔河讓他好煎熬。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

「如果你是我，你會怎辦？」一名男網友透露，自己和女友交往5年多，2人平時住在一起，疫情前曾經向對方求婚，但女方當時「還不想被束縛」為由拒絕，他雖然有些納悶，但並未多想，直到最近無意間發現原來女友是已婚身分，還有一個正在就讀大學的女兒，讓他崩潰直呼「幹嘛一開始不老實跟我說呢？」

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，「我有一個交往五年多的女朋友，這五年多來我們感情平順，且和睦地生活在一起。不過，昨天我發現了一件驚人的秘密，就是她還沒離婚，還有一個已經讀大學的女兒。我是一個不愛探人隱私的人，就算是自己的女朋友，我也不會任意拿她手機或是翻她包包跟私人物品。」

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男網友表示，「俗話說紙終究包不住火，真相會莫名其妙擺在你面前讓你去面對。我失眠了，她為什麼可以隱藏的這麼好？她跟他老公分居這麼多年跟我住在一起，幹嘛不離婚？幹嘛一開始不老實跟我說呢？疫情前我跟她求過婚，她跟我說她還不想被束縛，我們這樣在一起不是很好嗎？她很怕結婚之後一切都變了。」

原PO感嘆，「現在我恍然大悟，原來一切是這麼一回事。我問自己我愛她嗎？答案是肯定的，但我內心的道德拔河讓我好煎熬，我不打算打草驚蛇跟攤牌，我想看她葫蘆裡賣什麼藥。如果你是我，你會怎辦？」

▲原PO無奈發文。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言「攤牌比較好，你已經知道她已婚身份，未來他的配偶是可以對你提告的」、「紙終究是包不住火，小心換你被抓到，還是問問你女友吧！也許是他老公不肯離婚」、「小心吃官司」、「不知道還可以解釋，知道了還在一起就犯法了」。

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