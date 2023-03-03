一堆同事偷吃！他揭2跡象「老公100%出軌」　網吵翻了

▲原PO列出2點，認為男生偷吃的機率很高！（示意圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

該如何察覺另一半不忠？一名網友透露，時常聽聞同事出軌的八卦，早已見怪不怪，原PO更自曝身處「出軌率滿高的產業」，因此揭開2種「老公100%出軌」的跡象。文章引發討論，有苦主直言認同，男友狂騙害她慘當小三；不過也有網友反駁「社群透露已婚的一樣可能出軌！」

一名男網友在Dcard自曝，目前工作的產業出軌率蠻高的，加上人緣不錯，時常聽到同事間的八卦，久而久之，原PO也領悟出男人有2點狀況的話，「幾乎可以和出軌劃上等號！」

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原PO說，第1點是「社群媒體沒有妳的照片」，不管是LINE大頭貼、臉書動態、IG貼文等，只要他的社群媒體沒有透露已婚，「100%三年內會出軌。」

第2點則是「沒有性生活」。原PO直言，不管再累的工作，都不可能擠不出那半個小時做愛，不要再欺騙自己是老公工作太累，事實上就是他已經看膩妳的身體或是婚後完全不管理自己的身材，所以在外面找了一個年輕的女生吃飽再回家。

文章曝光後，網友熱議回應，「認同！雖然不會是所有人都這樣，我男友跟正宮交往10年，騙我沒女友社、群也完全沒有有女友的跡象，他們也完全沒性生活...都在騙我」、「我的經驗是夫妻整天在社群曬恩愛的...常常私底下在吵架」。

不過也有人反駁，「1.交往到結婚，我自己的社群都沒照片，老公的也沒有，都不喜歡自拍；2.累到連奶瓶都握不住，應該也嗨不起來。你確定你的樣本夠客觀嗎」、「整天PO家庭照，實則嫖妓嫖很兇的也大有人在，家庭照的功能就是用來裝飾自己是愛家好男人」、「社群透露已婚的一樣可能出軌」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

