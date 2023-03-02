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社會 社會焦點 保障人權

3月女嬰遭虐眼盲切腦...　無照保母夫妻囂張不認罪...1人無罪

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區無照謝姓保母夫妻，4年前照顧李姓友人3個月大女嬰，卻以激烈搖晃方式導致女嬰雙眼失明、切4分之1腦，成重殘人士，夫妻倆被起訴後，卻在法庭上推卸責任。士林地院今（2日）宣判，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處謝女拘役50日、又犯成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，處有期徒刑6年，謝男無罪。

淡水無照保母謝旻燕及丈夫謝承達夫妻倆因與李姓女嬰父親熟識，又知道夫妻倆上班忙碌無法照顧小朋友，並自告奮勇從2019年1月28日週一到週五全天候受託照顧僅3個月大的女嬰；2月13日，女嬰被接回家時，其父母就發現女嬰臉頰兩側有瘀青，但未特別留意，假期結束後，在2月17日晚間將女嬰送回謝女家接受照顧。

19日晚間，謝女因要外出倒垃圾，將女嬰留給丈夫照顧，沒多久就接到丈夫電話，稱女嬰意識不清，要送醫急救，但女嬰最後因視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，雙眼失明住院10天，出院前再被診斷出視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，導致發展遲緩、雙眼失明。 

▲ 3個月大女嬰疑遭無照保母與丈夫施虐，劇烈搖晃傷及腦部，導致雙眼失明等嚴重傷害。（圖／李姓父母提供）

▲ 3個月大女嬰疑遭無照保母與丈夫施虐，劇烈搖晃傷及腦部，導致雙眼失明等嚴重傷害。（資料圖／李姓父母提供）

女嬰同年5月27日到林口長庚紀念醫院接受硬腦膜下腹膜腔引流手術，6月4日出院後，持續接受治療迄今，仍因腦傷，受有腦部萎縮、腦傷後頑固型癲癇合併腦視皮質盲、發展遲緩等重大不治或難治及造成雙目視力減退至0.02以下而嚴重減損雙目視能等重傷害。

2021年4月法院開庭時，謝姓夫妻作無罪答辯，並稱不知女嬰會變成這樣；面對女嬰臉上瘀青謝男則解釋，是因為看見女嬰沒有任何反應，才以手大力捏，甚至委屈稱「我沒事幹嘛對她這樣...」。

面對謝姓夫妻冷漠推卸之詞，讓女嬰媽媽再也忍不住悲傷心表示，「小孩是懷胎十月生出來的新生命、是喜悅」，才送去保母家短短10幾天，1通電話卻從此讓他們飽受精神虐待，小孩留下後遺症點頭式癲癇；她說，為了小孩病症，不管是花蓮還是台中，只要有就醫機會都去嘗試，激動表示「去年開腦部，將左右腦連結處切斷，今年5月底因頑固型癲癇，也將再動手術切掉4分之1腦」，一旁李爸更對著被告席怒喊，「4分之1腦啊！」

法官為求謹慎傳鑑定證人馬偕醫院醫師邱南昌出庭，邱說，電腦斷層掃描來看如果是多次的出血，這樣血液會因為不同的時間點，就會呈現不同的顏色，如白或灰的顏色，但沒看到女嬰有不同層次的變化，所以認為是一次性的外力介入。

合議庭審酌女嬰在案發時僅為3個月大嬰兒，謝女爲保母，本應善盡保母職責，悉心呵護、照顧女嬰長大，卻以不詳方式傷害女嬰釀重傷害，難以健全成長，並造成李家傷痛及後續照顧負擔，且犯後始終否認犯行，拒絕與女嬰雙親進行和解、賠償、道歉得到原諒，難認謝女有反省之意，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役50日；又犯成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，處有期徒刑6年。

至於，謝男因與女嬰同在時間短暫，無相關證據足認2人有接觸或互動，也無證據認定傷勢為謝男造成，且女嬰傷勢已認定為一次性的外力撞擊所致，應是謝女照顧所發生的，難認謝有何傷害致人重傷犯行，故判無罪。

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