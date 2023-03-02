包包驚見內褲「老婆塞的」！一翻私密部位　人夫崩潰了：很噁

▲包包翻出老婆的髒內褲，讓他超崩潰。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

老婆往包包塞私密1物，他事後發現，忍不住崩潰狂飆髒話！有人夫表示，兩人旅行回來後，他在整理包包時，突然驚覺裡面被塞了一件內褲，「上面一堆分泌物那種」。拿去質問老婆時，女方的態度讓他懷疑人生，「問她，她還一副還好的樣子」，不禁連噴語助詞。許多人也看傻、直呼母湯，話題引發議論。

這位男網友在Dcard匿名發文，「受不了我老婆了X！」文中語氣超崩潰，「X！剛旅行回來，發現我包包裡面有一件內褲，上面一堆分泌物那種，沒有包好直接裸放在我包包內」，一問之下得知是女方放的，「X！是我太龜毛嗎？真的很噁欸！問她，她還一副還好的樣子，XXX！」

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女方的舉動讓許多人也傻眼，「是不會放塑膠袋嗎」、「有分泌物的那種真的先不要」、「我對於放包包還好，但內褲不墊東西，直接讓分泌物流在內褲上，這件事真的很噁」、「就算是我自己的包包，我也不能接受欸！我還會在旅館隨手先洗起來晾著……隔天如果住不同間，或者要回家，就先收起來，到下一間或者到家再洗一次、馬上晾起來！」

也有網友表示，「推薦出去玩過夜就乾脆穿免洗內褲，用完即丟，我自己是還會加護墊，分泌物沒煩惱」、「請嚴肅的告訴她嚴重性，並且提出解決方案」、「逆風一下，我覺得還好，我是支持收在袋子裡面啦！但假如另一半真的裸裝的話……我也不會很生氣」、「如果是一堆分泌物的話……感覺可以先關心一下對方生理狀況？」