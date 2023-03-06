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哈利梅根證實「收到邀請函」　獲准參加英王查爾斯加冕典禮

▲▼哈利梅根。（圖／路透）

▲哈利梅根自爆，已經收到查爾斯國王加冕儀式的邀請函。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國哈利王子上周被王室收回在溫莎的皇家住所，外界原先解讀他與家族關係似乎更加疏遠。然而，哈利夫婦發言人最新聲明，哈利已經收到父親、英王查爾斯三世的邀請函，允許他們出席加冕典禮，不過由於加冕儀式將於5月6日舉行，正好撞期哈利長子亞契（Archie）的4歲生日，兩人是否決定出席仍是未知數。

綜合路透、每日郵報報導，哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）近年頻頻揭露與王室的矛盾，夫妻的Netflix記錄片影集與哈利的回憶錄《備位》（Spare）中都提到他們對英王查爾斯、王后卡蜜拉，以及威廉王儲與凱特等王室成員的不滿與衝突。一連串消息讓外界猜測，哈利可能無法獲准參加英國國王加冕典禮。

▲哈利、梅根與兒子亞契。（圖／CFP）

▲哈利與梅根的大兒子亞契將在今年5月6日迎接4歲生日，而查爾斯三世加冕儀式剛好就辦在同一天。（資料照／CFP）

然而，哈利王子的發言人5日表示兩人已透過電子郵件收到邀請，「我可以證實，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex，哈利的頭銜）最近收到了來自國王陛下辦公室有關加冕典禮的電子郵件。」不過他也說，有關薩塞克斯公爵和公爵夫人是否出席的決定，「我們目前不會透露。」

英國白金漢宮日前向哈利王子與梅根發出通知，要求他們搬離在溫莎家庭公園內的住處「浮若閣摩爾別墅」（Frogmore Cottage），這棟別墅是已故女王伊莉莎白二世2018年在哈利夫妻的婚禮上贈與兩人，如今他們正在安排把英國家中的物品搬到他們現居的美國加州蒙特斯托（Montecito）豪宅。查爾斯三世也傳出將把浮若閣摩爾別墅的使用權交給因性醜聞被拔除榮譽軍銜的弟弟安德魯王子。

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