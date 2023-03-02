查爾斯怒沒收哈利梅根英國豪宅！　這「3王室成員」卻反對

▲安德魯王子、碧翠絲公主以及尤金妮公主不滿查爾斯三世的新決定。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國國王查爾斯三世在兒子哈利王子出版回憶錄的隔日，下令將哈利夫妻逐出英國皇室名下的浮若閣摩爾別墅，由於哈利與梅根再三消費英國王室，因此查爾斯此舉也獲得卡蜜拉王后、威廉王子夫婦的支持。不過這個決定卻也引起部分王室成員的不滿，那就是即將搬進浮若閣摩爾別墅的安德魯王子和他的女兒碧翠絲公主、尤金妮公主。

根據《每日郵報》報導，哈利王子與梅根稍早透過發言人表示，「的確已經收到要求搬出浮若閣摩爾別墅的通知。」兩人也已著手計畫將英國豪宅內的物品搬回美國。據悉，兩人對查爾斯三世的這項決定感到非常震驚，因為浮若閣摩爾別墅屬於王室名下，是已故女王伊莉莎白二世在他們結婚時賜給兩人居住的，而這也是他們在英國「唯一安全」的容身之處。

▲哈利王子與梅根不再擁有浮若閣摩爾別墅的使用權。（圖／路透）

哈利王子2020年辭去高級王室成員身分後，英國內政部就不再派警察替哈利一家人維安。儘管哈利與梅根出門都會帶著私人保鑣，但是每次回到英國，他們的私人保鑣缺乏當地的執法權與情報優勢，會對哈利的安全造成疑慮，因此他仍希望在返英期間能擁有全天候的皇家層級戒護，甚至因此開告內政部。

由於浮若閣摩爾別墅屬於王室溫莎莊園的維安範圍內，因此這個地方也是兩夫妻回到英國時最安全的地方，如今他們卻失去使用權，就好像被真正剝奪專門的皇家維安，讓兩人備感震驚，認為這是一個殘酷的懲罰。

除了哈利夫妻外，王室成員也有人不滿查爾斯三世的這項決定。因為性醜聞被拔除榮譽軍銜的安德魯王子先前靠著母親伊莉莎白二世每年定期從私人財產中分出的錢支付皇家住所的租金與使用費。不過這筆錢目前已經由查爾斯三世繼承，他也決定自4月起不再向弟弟提供該筆費用，沒錢付租金的安德魯只能被迫搬出現在的高級住所。

▲查爾斯三世斷了伊莉莎白二世生前固定支付給安德魯王子的資金，導致他必須搬出現在的豪宅，引起碧翠絲公主、尤金妮公主不滿。（圖／達志影像／美聯社）



不過查爾斯三世已經承諾，要讓安德魯王子在哈利與梅根搬走後，住進浮若閣摩爾別墅。儘管如此，安德魯王子仍然非常不滿這項決定，因為他原本的住處是擁有30間房間與私人泳池的高級住宅，但浮若閣摩爾別墅卻只有5間房間。他的2個女兒碧翠絲公主與尤金妮公主也十分不滿伯父查爾斯三世的這項命令。