哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人了　新主人是他

▲哈利王子與梅根在英國的住處被查爾斯三世收回。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國國王查爾斯三世與次子哈利王子夫婦關係降至冰點，媒體報導，他有意要收回伊莉莎白二世生前提供給夫妻倆的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），並將房子使用權轉交給安德魯王子。而此次的導火線疑似就是哈利出版回憶錄內容大爆皇室秘辛，徹底惹毛老爸。

根據《紐約郵報》報導，白金漢宮日前已經向哈利王子與梅根發出通知，要求他們搬離浮若閣摩爾別墅，兩夫妻目前也正在規劃將英國家中的物品搬回美國加州的豪宅，未來兩人在英國將徹底「無家可歸」。而消息人士也透露，「查爾斯三世的驅逐也意味著哈利和梅根在英國的時間正式結束了。」

英國已故女王伊莉莎白二世2018年在哈利夫妻的婚禮上，將浮若閣摩爾別墅作為禮物送給兩人居住，而這棟別墅一直以來也是兩人在英國的家。未來這棟房子將會由因為性醜聞而被英國王室拔除榮譽軍銜的安德魯王子居住。

▲英國哈利王子回憶錄《備位》（Spare）首日銷量衝破140萬。（圖／路透）



報導稱，查爾斯三世已經將別墅的鑰匙交給安德魯王子，不過這棟別墅與他先前所住的皇家住宅相比，可以說是明顯降級。浮若閣摩爾別墅帶有泳池與30間間臥室，不過安德魯王子得知哥哥的新安排後，仍表態拒絕，因為這跟現在的住所是天壤之別。

哈利王子在回憶錄《備位》中大爆皇室秘辛，還攻擊威廉王子與凱特王妃，並且控訴卡蜜拉王后，甚至還大爆自己的初夜對象，將平民扯進王室紛爭。