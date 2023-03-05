哈利梅根不忍了！女王送豪宅「被老爸沒收」　將討回8千萬鉅款

▲ 哈利出書揭露王室秘辛，似乎令查爾斯大為光火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國已故女王伊莉莎白二世生前將浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）送給哈利王子與妻子梅根，據稱國王查爾斯三世在哈利自傳《備胎》上市後憤而下令趕人，哈利夫婦似乎也不打算坐以待斃，傳出將討回過去裝修別墅花費的280萬美元（約新台幣8553萬元）鉅款。

浮若閣摩爾別墅是女王生前送給哈利與梅根的結婚禮物，也是他們在英國唯一的居所。英媒日前披露，白金漢宮已經發函通知哈梅搬出別墅，夫妻倆也正規畫將別墅中的物品搬到美國加州的豪宅，未來二人在英國將徹底「無家可歸」。

《星期日泰晤士報》王室記者妮卡（Roya Nikkhah）近日受訪透露，這項通知表面上是「請求」，實際上卻是「命令」，令哈利夫婦相當震驚，現正設法要回花在裝修別墅上的費用。

妮卡認為，王室不會在不知道二人租約還未到期的情況下要求搬離，「哈利和梅根去年才續約，我相信他們會想要回這筆錢」。她也提到，查爾斯似乎並不在意輿論對他趕走哈梅的看法，「這是他的決定。他就是要這麼做，而且已經做到了。」

哈利與梅根2020年3月退出王室後仍持續支付5個月的租金，接著林林總總共花費330萬美元，取得別墅使用權，期限至去年3月底。王室賬房管家史蒂文斯（Michael Stevens）曾在2021年證實，二人對「君主撥款」（Sovereign Grant）有龐大貢獻，用於支付別墅翻修費用。

他們目前和3歲兒子亞契（Archie）、1歲女兒莉莉貝（Lilibet）住在加州蒙特斯托（Montecito）價值1400萬美元的豪宅，浮若閣摩爾別墅則由尤金妮公主（Princess Eugenie）和丈夫居住，但查爾斯據傳決定將使用權轉給他醜聞纏身的手足，也就是尤金妮的父親安德魯王子。