哈利梅根震驚！砸8千萬裝潢英豪宅　才住1年就被查爾斯趕走

▲英國哈利王子與妻子梅根。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國哈利王子出版回憶錄《備位》揭露王室秘辛一舉成功惹毛老爸，查爾斯三世也因此下定決心要與夫妻倆徹底切割，下令要收回已故女王伊莉莎白二世生前送給兩人居住的浮若閣摩爾別墅。哈利與梅根目前已動手將英國家中物品陸續運回美國，然而當初他們花了240萬美金（約新台幣8800萬元）裝潢，如今全都要拱手讓給房子的新主人安德魯王子，讓兩夫妻震驚不已。

▲哈利王子出版回憶錄，徹底惹毛查爾斯三世。（圖／路透）



根據《澳洲新聞網》報導，查爾斯三世疑似因為不滿哈利夫婦再三消費王室，甚至抹黑其他王室成員，因此下令收回哈利與梅根位於英國的住處浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）。而夫妻兩人稍早也透過發言人證實此消息，發言人指出，「我們可以確定薩塞克斯公爵與公爵夫人被要求搬出浮若閣摩爾別墅。」

▲浮若閣摩爾別墅是伊莉莎白二世生前送給哈利梅根的禮物。（圖／CFP）

浮若閣摩爾別墅是哈利與梅根2018年結婚時，由伊莉莎白二世賜給他們的，因此一直以來也是兩人在英國的落腳之處。如今兩人將徹底在英國無家可歸，也代表了他們在英國的時間已經「正式結束」。哈利夫妻正在安排把浮若閣摩爾別墅的物品搬回美國加州的豪宅。

查爾斯三世已經決定要將浮若閣摩爾別墅的使用權交給因性醜聞被拔除榮譽軍銜的安德魯王子，不過由於浮若閣摩爾別墅的奢華程度遠遠比不上安德魯先前的住所，因此他本人對於哥哥的這個決定也十分不滿。安德魯王子自2004年以來，一直與前妻住在王室名下的豪宅，內部擁有30間房間，但每年也需要支付24.9萬英鎊（約新台幣915萬元）的費用。

▲安德魯王子將搬進浮若閣摩爾別墅。（圖／達志影像／美聯社）

原本這筆錢全都來自伊莉莎白二世的私人財產，然而如今這些財產已經交由查爾斯三世繼承管理，而查爾斯三世也決定將自4月起停止向弟弟提供這份「補貼」，沒錢的安德魯王子則面臨被趕出豪宅的命運。不過查爾斯三世已經安排讓安德魯王子住進浮若閣摩爾別墅。

事實上，哈利夫妻在入住浮若閣摩爾別墅前曾砸下240萬美金（約新台幣8800萬元）的重金進行裝潢，但才住了不到1年就搬到美國，如今卻被趕走，也讓他們感到震驚，認為這是個「殘酷的懲罰」，如同王室的家人們想要永遠將他們從全家福中去除。