哈利自曝童年創傷！從小感覺「和家人不同」　感謝梅根改變他

▲ 哈利自幼覺得在家中格格不入。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子近日受訪談及成長過程中受到的心理創傷，坦言「總是覺得和其他家人有些不同」，母親黛安娜王妃也是如此，為避免自己的負面經歷影響到孩子，一定會「用愛淹沒他們」，也對妻子梅根表示感謝。

BBC報導，哈利自傳《備胎》（Spare，暫譯）出版後，近日接受加拿大知名心理學家兼作家馬鐵（Gabor Maté）直播訪談，針對這份備受爭議的作品說明，他出書不是為了博取同情，且在自傳公開後感覺如釋重負，認為這本書將有助人們更公開討論心理健康問題，而不是將其視為禁忌。

訪談未提及他近期被趕出浮若閣摩爾別墅、是否出席父親加冕典禮等問題或王室對他自傳的反應，而是聚焦他的情緒、治療和對心理健康的想法，稱自己在成長過程中「總是覺得自己和其他家人有些不同」，有種活在一顆不相連的「泡泡」中的感覺，而治療也幫助他打破這顆泡泡。

他的童年和家人情感疏離，缺乏擁抱和說愛的機會，因此對於自己的孩子，強調會「用愛讓他們窒息」，認為自己身為人父，有責任確保不把任何創傷或幼時負面經歷繼續傳下去。

這場訪談僅開放購買回憶錄的讀者觀看，哈利在訪問中反覆強調心理治療的重要性，過去也曾擔心接受治療會影響他對母親的記憶，「我最害怕的其中一件事就是失去對媽媽的情感，包括我從媽媽身上得到的一切」，事後發現並沒有，且逐漸意識到「她其實只希望我快樂」。

對於梅根，哈利則表示，他永遠感謝老婆改變他的看法，稱她是個「與眾不同的人」，且和梅根相處就像在上「種族歧視速成班」，對他來說非常衝擊。