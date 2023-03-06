獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

▲華夏科大重啟與台科大合併，預計4月底將整併計畫書報到教育部。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

華夏科大去年傳出將由台科大「接收」合併，消息曝光後引發華夏師生激烈反彈，各界以為兩校合併「見光死」，但《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，兩校私下已重啟整併，並成立整併推動小組，原先反對的華夏教師，調查後高達95%教師贊成整併，順利的話，預計4月底將整併計畫書報教育部，華夏科大將申請今年停招、預計3年後停辦，根據併校計畫書，華夏的校地、建築與學校整體教學與辦公設備將捐贈給台科大，未來華夏科大將改稱為台科大華夏校區。

位於新北市中和區的華夏科技大學，去年5月台科大學生會率先披露，華夏將由台科大接收，最快在112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則，教職員工除依法給予離退金外，另擇優聘為台科大專案教師或校務基金約用人員。

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但消息傳出後，引發華夏科大師生不滿，華夏校方還發表聲明駁斥，強調校方從未收到董事會指示要退場，並捐給台科大或合併決議，校內也從未討論過此議題，並批評這是台科大單方面釋出不實訊息，嚴重傷害校譽，台科大後來公開道歉，對造成校譽損失與師生不滿表達萬分歉意。

▲華夏科大將與台科大整併，未來將改名台科大華夏校區。（圖／翻攝自GoogleMaps）

當外界以為兩校整併「見光死」之際，《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，兩校已經私下重啟整併，在台科大主動拜訪華夏科大並釋出善意後，兩校私下「鴨子划水」，整併的基本架構都完成，兩校的校務會議都已通過進行合併，並進入說明會階段。

一位華夏科大董事會成員私下表示，當初反對的華夏科大教師，由於台科大在合併計畫書中提出，願意用專案教師與聘任方式全部吸收華夏科大的教職員工，也符合現在法規，故華夏科大針對教職員的意願調查，接近95%老師同意整併，且整併後的華夏科大教師，只是身份上有一點差別，待遇和原先任教華夏科大差不多，故老師也願意合併，對學校與老師都比較好。

上述華夏董事指出，目前兩校都在進行說明會階段，預計合併的基本架構完成後，若沒有其他波折，四月底前兩校就會將合併計畫書報到教育部，屆時華夏會順便向教育部申請從下學年起停招，包括華夏校地、建築與學校整體教學與辦公設備都捐給台科大，華夏唯一要求是台科大將原華夏現今校地命名為「台科大華夏校區」，在停招後並簽訂整併後，華夏學生將會一年一年減少，等到現有華夏科大學生都畢業後，華夏科大就會正式停辦。

▲華夏科大將與台科大整併，一旦教育部通過，就會申請停招。（圖／翻攝學校網站）

至於華夏現有的學生，該名董事表示，由於兩校已經簽訂策略聯盟，華夏的學生可以修台科大的學分，根據合併計畫書內容，華夏學生將在原校畢業，領取華夏的畢業證書，但也會要求台科大設計一些適合華夏科大學生學習的學分學程，初步構想是20學分學程，華夏學生修完後，可以獲得台科大學程證書，畢業後就業也會順利很多。

台科大主秘呂政修也證實，兩校溝通後，都有整併意願，現已經進入整併階段，兩校都已經成立整併推動小組，從學生、教職員、校園規劃等面向，分成幾個項目進行討論中，包括盤點教師意願、學生後續修課問題等，兩校採取分階段方式合作，現在已經提出幾個方案，後續將辦理公聽會，進行校內溝通，再送校務會議討論，若一切順利，希望四月底前將整併計畫書送到教育部。