　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

▲▼台科大校門大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲華夏科大重啟與台科大合併，預計4月底將整併計畫書報到教育部。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

華夏科大去年傳出將由台科大「接收」合併，消息曝光後引發華夏師生激烈反彈，各界以為兩校合併「見光死」，但《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，兩校私下已重啟整併，並成立整併推動小組，原先反對的華夏教師，調查後高達95%教師贊成整併，順利的話，預計4月底將整併計畫書報教育部，華夏科大將申請今年停招、預計3年後停辦，根據併校計畫書，華夏的校地、建築與學校整體教學與辦公設備將捐贈給台科大，未來華夏科大將改稱為台科大華夏校區。

位於新北市中和區的華夏科技大學，去年5月台科大學生會率先披露，華夏將由台科大接收，最快在112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則，教職員工除依法給予離退金外，另擇優聘為台科大專案教師或校務基金約用人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但消息傳出後，引發華夏科大師生不滿，華夏校方還發表聲明駁斥，強調校方從未收到董事會指示要退場，並捐給台科大或合併決議，校內也從未討論過此議題，並批評這是台科大單方面釋出不實訊息，嚴重傷害校譽，台科大後來公開道歉，對造成校譽損失與師生不滿表達萬分歉意。

▲▼華夏科技大學。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲華夏科大將與台科大整併，未來將改名台科大華夏校區。（圖／翻攝自GoogleMaps）

當外界以為兩校整併「見光死」之際，《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，兩校已經私下重啟整併，在台科大主動拜訪華夏科大並釋出善意後，兩校私下「鴨子划水」，整併的基本架構都完成，兩校的校務會議都已通過進行合併，並進入說明會階段。

一位華夏科大董事會成員私下表示，當初反對的華夏科大教師，由於台科大在合併計畫書中提出，願意用專案教師與聘任方式全部吸收華夏科大的教職員工，也符合現在法規，故華夏科大針對教職員的意願調查，接近95%老師同意整併，且整併後的華夏科大教師，只是身份上有一點差別，待遇和原先任教華夏科大差不多，故老師也願意合併，對學校與老師都比較好。

上述華夏董事指出，目前兩校都在進行說明會階段，預計合併的基本架構完成後，若沒有其他波折，四月底前兩校就會將合併計畫書報到教育部，屆時華夏會順便向教育部申請從下學年起停招，包括華夏校地、建築與學校整體教學與辦公設備都捐給台科大，華夏唯一要求是台科大將原華夏現今校地命名為「台科大華夏校區」，在停招後並簽訂整併後，華夏學生將會一年一年減少，等到現有華夏科大學生都畢業後，華夏科大就會正式停辦。

▲▼華夏科技大學傳出將由台科大「接收」。（圖／摘自華夏科大網站）

▲華夏科大將與台科大整併，一旦教育部通過，就會申請停招。（圖／翻攝學校網站）

至於華夏現有的學生，該名董事表示，由於兩校已經簽訂策略聯盟，華夏的學生可以修台科大的學分，根據合併計畫書內容，華夏學生將在原校畢業，領取華夏的畢業證書，但也會要求台科大設計一些適合華夏科大學生學習的學分學程，初步構想是20學分學程，華夏學生修完後，可以獲得台科大學程證書，畢業後就業也會順利很多。

台科大主秘呂政修也證實，兩校溝通後，都有整併意願，現已經進入整併階段，兩校都已經成立整併推動小組，從學生、教職員、校園規劃等面向，分成幾個項目進行討論中，包括盤點教師意願、學生後續修課問題等，兩校採取分階段方式合作，現在已經提出幾個方案，後續將辦理公聽會，進行校內溝通，再送校務會議討論，若一切順利，希望四月底前將整併計畫書送到教育部。

ET快訊
全台唯一！　這間星巴克連續26天買一送一
羅嘉翎教練13年前「被全台罵爆」！　女主播開砲：真的荒謬
邱國正喊「全動法」沒有16歲上戰場　「我反戰！但不能不準備」
「馬祖莒光沒肉吃」邱國正道歉！　下令追究這件事
快訊／C-130出動！　運5.2噸冷凍肉到馬祖可吃10天
房貸補貼每戶3萬！估55萬戶受惠　5大門檻曝
獨／台科大整併私立大學！　這間擬今年停招

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬祖官兵沙灘求救「想吃肉」！過來人曝再1慘況：最誇張是缺瓦斯

故宮降級改隸文化部？蕭宗煌：不是最好的選項

她確診後罹「外國口音症候群」！可能原因曝　全球僅100多例

蛋價飆歷史新高　陳吉仲：每顆只漲0.3「漲幅不到6%」

獨／台科大與華夏「公私併」　教育部：需保障兩前提＋充分溝通

雞蛋今起漲3元「3周連2調」飆歷史新高！業者：再漲10元也不過份

獨／「台科大併華夏」死而復生！去年失敗關鍵曝　過程粗糙惹師生反彈

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

今「驚蟄」快打小人　招貴人開運法曝

威力彩今飆11.5億！　4生肖必買

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

馬祖官兵沙灘求救「想吃肉」！過來人曝再1慘況：最誇張是缺瓦斯

故宮降級改隸文化部？蕭宗煌：不是最好的選項

她確診後罹「外國口音症候群」！可能原因曝　全球僅100多例

蛋價飆歷史新高　陳吉仲：每顆只漲0.3「漲幅不到6%」

獨／台科大與華夏「公私併」　教育部：需保障兩前提＋充分溝通

雞蛋今起漲3元「3周連2調」飆歷史新高！業者：再漲10元也不過份

獨／「台科大併華夏」死而復生！去年失敗關鍵曝　過程粗糙惹師生反彈

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

今「驚蟄」快打小人　招貴人開運法曝

威力彩今飆11.5億！　4生肖必買

賴士葆買不到蔥抓餅加蛋　轟陳吉仲：要不是蔡培慧當選就被換掉了

馬祖官兵沙灘求救「想吃肉」！過來人曝再1慘況：最誇張是缺瓦斯

又能出國賞櫻！韓國必看5大賞櫻景點　走進世界最大櫻花節看粉色海

認為運將繞路氣炸　醉男徒手尻爆計程車！酒醒反告恐嚇

故宮降級改隸文化部？蕭宗煌：不是最好的選項

走過新竹球場撲接事件　林哲瑄：I’m back

卡地亞經典作銘記真摯情意　白色情人節獻禮甜蜜加倍

一碗35元給料不手軟在安平！香甜綿密任選兩種配料不加價超親民

回郵索書！李永然為你解決遺產繼承問題

酒店妹拒出場被男客亂刀捅死　北市娛樂公關經紀職業工會說話了

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

生活熱門新聞

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

17縣市亮低溫燈號　一天掉15°C

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

威力彩今飆11.5億！　4生肖必買

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

球迷買中華隊T恤　竟洗1次就壞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

台大學生嗆文組3句話！同學苦笑：只能自嘲

還有強冷空氣！　「鋒面帶雨」時間曝

麥當勞未來改街邊店？老饕揭現況

風向變了！Joeman回應聯名商品　網讚有誠意

蛋太貴！　改吃「這食物」更營養

更多熱門

相關新聞

獨／台科大與華夏「公私併」　教育部：需保障兩前提＋充分溝通

獨／台科大與華夏「公私併」　教育部：需保障兩前提＋充分溝通

台科大與華夏科大傳出兩校將整併，最快4月底將整併計畫書報到教育部，教育部證實，兩校已經成立整併推動小組，後續將辦理公聽會，落實校內溝通程序，在保障教職員生權益以及校產公共性前提下，教育部尊重兩校進行合作及資源共享，後續兩校是否合併，則由兩校校內充分溝通後進行最後決定，教育部都會予以尊重。

獨／「台科大併華夏」死而復生！去年失敗關鍵曝　過程粗糙惹師生反彈

獨／「台科大併華夏」死而復生！去年失敗關鍵曝　過程粗糙惹師生反彈

今起「校園免戴口罩」QA一次看！3地方仍要戴

今起「校園免戴口罩」QA一次看！3地方仍要戴

112年國中會考3/9～3/11報名　非應屆生採個別報名「逾期不受理」

112年國中會考3/9～3/11報名　非應屆生採個別報名「逾期不受理」

校園口罩令明起解禁！剩3地方仍要戴　新制QA一次看

校園口罩令明起解禁！剩3地方仍要戴　新制QA一次看

關鍵字：

台科大華夏科大整併教育部

讀者迴響

熱門新聞

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

女兒考研所落榜　爸媽陪考竟錄取

內褲常濕濕的「以為感染」？醫給正解　別用護墊原因曝

小S兩女兒根本ASOS！神複製29年前媽媽造型

大咖女星「罹重病搶救3天無效」過世！享壽80歲

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面