獨／「台科大併華夏」死而復生！去年失敗關鍵曝　過程粗糙惹師生反彈

▲華夏科大去年傳出將由台科大「接收」，曾引發師生不滿，但在溝通後，兩校已進入商討整併階段。（圖／摘自華夏科大網站）

記者許敏溶／台北報導

華夏科大去年傳出由台科大「接收」合併，引發華夏師生不滿，但事隔不到一年，「公私併」竟然峰迴路轉，最快4月底將合併計畫書報教育部，華夏科大董事長劉三錡指出，去年台科大未正式向華夏科大洽談合併，就遭學生會披露，因為過程粗糙，加上華夏師生及董事無心理準備而引發反彈，但少子化衝擊私校招生，加上台科大校長主動洽談，華夏董事會與教職員明白合併是對學校未來是好的方向，才重啟兩校整併。

去年5月台科大學生會率先披露，華夏科大將由台科大接收，最快在112學年度起申請停止全部招生，但消息曝光後，引發華夏科大師生不滿，華夏校方還發表聲明駁斥，強調校方從未收到董事會指示要退場，並捐給台科大或合併決議，校內也從未討論過此議題，並批評這是台科大單方面釋出不實訊息，嚴重傷害校譽，台科大後來公開道歉，對造成校譽損失與師生不滿，表達萬分歉意。

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事件爆發後，華夏科大還傳出，有7成5教師連署要與私大「私私併」，甚至校方正與北部四所私大洽談中，其中一校是台北醫學大學，但事後北醫也發表聲明否認，指學校內部及董事會從未討論過華夏科大與北醫大兩校合併一事。

就當外界以為台科大與華夏科大合併案「胎死腹中」，沒想到事件峰迴路轉，兩校不僅已經啟動，而且最快四月底就會將合併計畫書送到教育部。

▲華夏科大去年傳出將由台科大「接收」，曾引發師生不滿。（圖／翻攝自GoogleMaps）

對於去年華夏師生群起反對，今年卻通過並進行合併，華夏科大董事長劉三錡分析，主因在台科大去年還沒正式跟華夏科大洽談，就由台科大學生會說出兩校合併相關細節，董事與校方都沒接到相關細節內容，事件經媒體披露後，校內師生沒有心理準備，覺得過程太粗糙，才造成華夏師生反彈。

劉三錡坦言，去年事件爆發後，華夏科大招生不是很理想，校內教職員與董事會都很清楚，在少子化趨勢下，華夏科大未來必須跟他校合併，不然就是關門，後來因為台科大校長顏家鈺找華夏董事會洽談願意整併，所以也讓兩校重新溝通，目前都已成立整併推動小組。

劉三錡也強調，華夏董事會都是公私立大學的大學退休校長組成，也都是公益董事，只拿出席費，所以考慮立場很坦然，主要就是少子化趨勢下，私校必須整併，沒有其他私心。