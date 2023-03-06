　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起「校園免戴口罩」QA一次看！3地方仍要戴　以篩代隔續實行

▲▼台北市吉林國民小學開學防疫整備工作巡檢查核 副市長黃珊珊 蔡炳坤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲校園今起可免戴口罩，但保健中心、校車等指定場所仍要戴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／綜合報導

校園口罩令鬆綁！自今（6日）起，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，跟進室內口罩放寬措施。但校園內保健中心、校車、接駁車等公共運輸工具屬於指定場所，仍要依規定戴口罩；以篩代隔政策目前則尚無變動、繼續實行。新制上路，相關重點《ETtoday新聞雲》一次整理。

Q1：已經習慣戴口罩了，可否繼續戴著？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A1：可以。指揮中心指揮官王必勝表示，教育部給予指揮中心的口罩鬆綁大原則就是「自主佩戴」，希望各級學校營造友善環境，尊重學生自由，由老師、學生自行決定是否要脫下口罩。但針對餐飲科等需要戴口罩的科別，就由主辦單位或主責單位訂定，「自主佩戴沒有罰則，採互相尊重方式進行」。

Q2：哪些場所仍要強制戴口罩？

A2：校園室內由師生自主決定是否戴口罩，但校園內保健中心，或在校車、接駁車等公共運輸工具上，屬於指定場所，依規定都要全程佩戴口罩。

教育部主秘廖興國提醒，雖然在特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施，但校方若要採取和社會不同規定措施，仍要與師生溝通，而非僅透過行政程序就實施，以免引發學校師生抗爭或不滿而承受壓力。

Q3：以篩代隔政策仍繼續實行嗎？

A3：廖興國指出，以篩代隔等相關防疫仍延續至上學期末，但未來也會簡化校園防疫措施，例如快篩劑的發放，將比照機場，有需要才發放，而不是現行只要班上有人確診者就全班發放快篩劑。但實施的時間還要邀集相關單位進行討論，目前尚未定案。

Q4：擔心疫情再起、脫口罩有容貌焦慮被霸凌怎麼辦？

A4：指揮中心發言人羅一鈞表示，校園口罩令鬆綁後，將關注後續6～12歲兒童，及12～17歲青少年族群的感染情形、確診人數是否增加，但初步判斷應不至於影響整體疫情走向。

針對脫口罩引起容貌焦慮，台灣社會心理復健協會理事長、職能治療師張自強提到，容貌焦慮一詞在2月實施室內口罩鬆綁時已獲得討論，但實施至今並未出現嚴重容貌焦慮或者職場霸凌情形。在校園口罩放寬後，師長面對學生戴罩與否都應予以尊重，家長也應對孩子決定予以支持，減少不必要的比較，才能降低學生心理壓力。

最後，張自強強調，容貌焦慮與摘口罩並無直接相關，只是在出門前需要多花點時間整理儀容。戴口罩純粹是出於保護自己和他人，並非只有美顏的效果，雖然疫情趨穩，在公共場合還是要做好個人的防疫措施，才能平安健康的生活。

▲教育部呼籲，不必害怕展現口罩下的自己。（圖／教育部）

▲教育部呼籲，不必害怕展現口罩下的自己。（圖／教育部）

ET快訊
快訊／上班塞爆！　國1「4車追撞3傷」回堵5公里
今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團
馬祖官兵「主菜是白飯」！斷補20天　沙灘寫字求救想吃肉
快訊／狂男深夜PO匕首預告「將在桃機、松機隨機殺人」　警追緝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「疫苗+1」今開跑！9大QA一次看　秒懂接種對象、廠牌怎麼選

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

今起「校園免戴口罩」QA一次看！3地方仍要戴　以篩代隔續實行

預言麥當勞未來「改街邊店」模式？　老饕揭現況：我家這全拆了

台大畢業生嗆「文組別來就業博覽會」！一票文組苦笑：只能自嘲

一家四口阿里山玩3天2夜　媽訂高檔飯店「含淚付7萬」：房價有詭

中華隊T恤「洗1次就壞」！球迷怒轟：1千品質就這樣　廠商回應了

一夜轉冬凍白！17縣市10°C低溫警報　下波更強衝台「恐上看寒流」

高鐵「集電弓又異常」列車延誤！已重新發車狀況排除

快訊／高鐵又出事！1326車次「集電弓自動下降」　南港-左營列車誤點

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

「疫苗+1」今開跑！9大QA一次看　秒懂接種對象、廠牌怎麼選

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

今起「校園免戴口罩」QA一次看！3地方仍要戴　以篩代隔續實行

預言麥當勞未來「改街邊店」模式？　老饕揭現況：我家這全拆了

台大畢業生嗆「文組別來就業博覽會」！一票文組苦笑：只能自嘲

一家四口阿里山玩3天2夜　媽訂高檔飯店「含淚付7萬」：房價有詭

中華隊T恤「洗1次就壞」！球迷怒轟：1千品質就這樣　廠商回應了

一夜轉冬凍白！17縣市10°C低溫警報　下波更強衝台「恐上看寒流」

高鐵「集電弓又異常」列車延誤！已重新發車狀況排除

快訊／高鐵又出事！1326車次「集電弓自動下降」　南港-左營列車誤點

快訊／上班塞爆！　國1「4車追撞3傷」回堵5公里

貨櫃船公司賺飽　業者大老認為未來5-10年不太可能有整併案

唐綺陽運勢／牡羊天秤天蠍魔羯「生涯有重大變化」！走入下個階段

立法院今審疫後特別預算　普發現金編1413億

馬祖官兵沙灘留言怨沒肉吃　拍照老兵驚人背景曝光

快訊／狂男深夜PO匕首預告「將在桃機、松機隨機殺人」　警追緝中

蘋果春季「4款新品」！　黃色iPhone搶眼引關注

「疫苗+1」今開跑！9大QA一次看　秒懂接種對象、廠牌怎麼選

希臘火車對撞至少57死　值班站長出庭遭羈押候審

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

生活熱門新聞

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

17縣市亮低溫燈號　一天掉15°C

球迷買中華隊T恤　竟洗1次就壞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

台大學生嗆文組3句話！同學苦笑：只能自嘲

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

還有強冷空氣！　「鋒面帶雨」時間曝

麥當勞未來改街邊店？老饕揭現況

風向變了！Joeman回應聯名商品　網讚有誠意

10度範圍擴大！17縣市亮低溫燈號

王淨演3部破億國片！劇迷見「1巧合」

更多熱門

相關新聞

口罩政策明起鬆綁　高中以下各校自行決定

口罩政策明起鬆綁　高中以下各校自行決定

配合中央宣布口罩政策鬆綁，台中市高中以下各級學校、幼兒園、補習班、課後照顧中心，明（6）日起實施「自主佩戴口罩」措施，不強制要求戴口罩，由師生自行決定，但校園內健康中心或公共運輸工具，包括校車、幼兒園專用車、接駁車等，比照中央流行疫情指揮中心規範的指定場所，仍應戴口罩。

112年國中會考3/9～3/11報名　非應屆生採個別報名「逾期不受理」

112年國中會考3/9～3/11報名　非應屆生採個別報名「逾期不受理」

校園口罩令明起解禁！剩3地方仍要戴　新制QA一次看

校園口罩令明起解禁！剩3地方仍要戴　新制QA一次看

閩南語認證考試逾1.6萬人報名　最年長87歲、最年輕5歲都來了

閩南語認證考試逾1.6萬人報名　最年長87歲、最年輕5歲都來了

明道大學爆欠薪2個月　教部：3/9前發放「否則予以裁罰」

明道大學爆欠薪2個月　教部：3/9前發放「否則予以裁罰」

關鍵字：

校園口罩口罩解禁口罩口罩鬆綁教育部

讀者迴響

熱門新聞

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

內褲常濕濕的「以為感染」？醫給正解　別用護墊原因曝

大咖女星「罹重病搶救3天無效」過世！享壽80歲

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

筱崎泫滑倒用手撐！　1周後「劇烈疼痛不能動」送醫

樂團女主唱驚傳離世享年38歲！　團員封口「她出國了」

小S兩女兒根本ASOS！神複製29年前媽媽造型

超商貼「問路39元」公告！老闆曝背後原因

《黑暗榮耀》最新預告「河度領台詞」嚇壞韓網

高雄男遭凌虐痛毆！過程全被錄下

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面