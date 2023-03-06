今起「校園免戴口罩」QA一次看！3地方仍要戴　以篩代隔續實行

▲校園今起可免戴口罩，但保健中心、校車等指定場所仍要戴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／綜合報導

校園口罩令鬆綁！自今（6日）起，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，跟進室內口罩放寬措施。但校園內保健中心、校車、接駁車等公共運輸工具屬於指定場所，仍要依規定戴口罩；以篩代隔政策目前則尚無變動、繼續實行。新制上路，相關重點《ETtoday新聞雲》一次整理。

Q1：已經習慣戴口罩了，可否繼續戴著？

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A1：可以。指揮中心指揮官王必勝表示，教育部給予指揮中心的口罩鬆綁大原則就是「自主佩戴」，希望各級學校營造友善環境，尊重學生自由，由老師、學生自行決定是否要脫下口罩。但針對餐飲科等需要戴口罩的科別，就由主辦單位或主責單位訂定，「自主佩戴沒有罰則，採互相尊重方式進行」。

Q2：哪些場所仍要強制戴口罩？

A2：校園室內由師生自主決定是否戴口罩，但校園內保健中心，或在校車、接駁車等公共運輸工具上，屬於指定場所，依規定都要全程佩戴口罩。

教育部主秘廖興國提醒，雖然在特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施，但校方若要採取和社會不同規定措施，仍要與師生溝通，而非僅透過行政程序就實施，以免引發學校師生抗爭或不滿而承受壓力。

Q3：以篩代隔政策仍繼續實行嗎？

A3：廖興國指出，以篩代隔等相關防疫仍延續至上學期末，但未來也會簡化校園防疫措施，例如快篩劑的發放，將比照機場，有需要才發放，而不是現行只要班上有人確診者就全班發放快篩劑。但實施的時間還要邀集相關單位進行討論，目前尚未定案。

Q4：擔心疫情再起、脫口罩有容貌焦慮被霸凌怎麼辦？

A4：指揮中心發言人羅一鈞表示，校園口罩令鬆綁後，將關注後續6～12歲兒童，及12～17歲青少年族群的感染情形、確診人數是否增加，但初步判斷應不至於影響整體疫情走向。

針對脫口罩引起容貌焦慮，台灣社會心理復健協會理事長、職能治療師張自強提到，容貌焦慮一詞在2月實施室內口罩鬆綁時已獲得討論，但實施至今並未出現嚴重容貌焦慮或者職場霸凌情形。在校園口罩放寬後，師長面對學生戴罩與否都應予以尊重，家長也應對孩子決定予以支持，減少不必要的比較，才能降低學生心理壓力。

最後，張自強強調，容貌焦慮與摘口罩並無直接相關，只是在出門前需要多花點時間整理儀容。戴口罩純粹是出於保護自己和他人，並非只有美顏的效果，雖然疫情趨穩，在公共場合還是要做好個人的防疫措施，才能平安健康的生活。

▲教育部呼籲，不必害怕展現口罩下的自己。（圖／教育部）