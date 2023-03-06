獨／台科大與華夏「公私併」　教育部：需保障兩前提＋充分溝通

▲教育部證實，台科大與華夏科大兩校已成立整併推動小組。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台科大與華夏科大傳出兩校將整併，最快4月底將整併計畫書報到教育部，教育部證實，兩校已經成立整併推動小組，後續將辦理公聽會，落實校內溝通程序，在保障教職員生權益以及校產公共性前提下，教育部尊重兩校進行合作及資源共享，後續兩校是否合併，則由兩校校內充分溝通後進行最後決定，教育部都會予以尊重。

去年5月時，傳出華夏科大將由台科大「接收」，消息剛曝光時，教育部長潘文忠曾表示，華夏科大並非專輔學校，辦學及財務均正常，董事會希望在學校財務維持正常運作時與台科大討論，將校地捐贈台科大，當時尚未提交董事會與校務會議討論，教育部尊重兩校的校內溝通及最後決定，也要考量教職員工生權益。

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不過，去年消息曝光後引發華夏科大師生反彈，外界以為整併案「見光死」，沒想到兩校重啟整併，教育部也向《ETtoday新聞雲》證實，台科大與華夏科大已成立整併推動小組，後續將辦理公聽會，落實校內溝通程序，而華夏科大111學年度專任教師數為108人，在學學生數為2817人，大一新生註冊率為42.39％，目前辦學及財務均正常。

教育部強調，基於尊重大學自主，大學間可先進行合作與資源共享，達成合作默契及共識後，進而尋求整併可能性，以提升學校國際競爭力及未來長遠發展目標，而在學校在保障教職員生權益以及校產公共性之前提下，尊重上述兩校進行合作及資源共享，後續是否合併，則由兩校校內充分溝通後做最後決定，教育部也會予以尊重。

外界好奇兩校何時進行整併，以及整併是否會有「聘禮」？教育部表示，兩校整併進度將視其雙方合作情形、校內共識等情況，形成整併相關配套，整併進度部分，將尊重學校，而兩校整併是基於學校發展需要自主決定，沒有涉及教育部是否會給予補助。

▲尤榮輝提醒，現有法令並不允許「公私併」。（圖／記者許敏溶攝）

不過，全國私校工會理事長尤榮輝則提醒，目前法令並不允許「公私併」，而是要私校先退場後才可將校產捐贈給公立學校，像是嘉義縣協志工商停辦退場，董事會決議將校產捐贈給中正大學，目前也還在清算階段，所以台科大和華夏科大的整併計畫書，看來是比較像意向書或備忘錄，一旦消息曝光，恐怕引發華夏師生的恐慌，因為未來老師只能以專案教師聘用，這是教育部與華夏科大需要仔細考量的。