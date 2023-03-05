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112年國中會考3／9～3／11報名　非應屆生採個別報名「逾期不受理」

▲▼國中會考補考落幕，新北考區1038人報名，整體到考率約93%。（圖／新北教育局提供）

▲112年國中教育會考即將展開報名作業。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考下周四開始報名！教育部今（5日）表示，112年國中教育會考於3月9至11日辦理報名，4月14日寄發准考證，5月20、21日考試。提醒考生應於簡章規定報名時間內完成報名手續；「非應屆生」採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料，並列印個別報名表，再親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理。

教育部國教署表示，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，因此無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，並一律免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名，學生所須繳交資料包括考生基本資料、相片電子檔等。

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國教署指出，112年國中教育會考全面使用冷氣試場，溫度原則設定於攝氏26度至28度。考生若因個別需求選擇「非冷氣試場」應試，也應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，申請後不得再變更試場。倘為因應疫情有相關試場調整措施，亦請考生配合遵守。

非國中應屆畢業生則須繳交報名費500元，低收入戶子女（須檢附低收入戶證明正本及戶口名簿影本）或其直系血親尊親屬支領失業給付者（須檢附「就業保險失業（再）認定、失業給付申請書及給付收據」正本及戶口名簿影本）免繳報名費，由國教署全額補助；中低收入戶子女（須檢附中低收入戶證明正本及戶口名簿影本）由國教署補助60％（即300元），需繳交報名費200元。

國教署提醒，個別報名考生須於3月6日上午9時至3月8日下午5時前上網填寫報名資料，並於3月9至11日，攜帶學歷證件正本（驗畢歸還）、國民身分證或健保卡正本（驗畢歸還）、網路列印的個別報名表、報名費用、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封（長23公分、寬12公分）2個，親至考區試務會辦理報名（現場受理時間為每日上午9時至中午12時、下午1時30分至5時）。考區試務會採現場審查，考生若需修正報名資料，可使用現場設置的電腦及印表機，逾期不受理。

此外，考生若領有身心障礙證明（手冊）、經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、重大傷病嚴重影響應試，或因懷孕須申請特殊應考服務者，應於報名時繳交應考服務申請資料確認表，請務必齊備相關合法有效之「身分證明文件」及「審查輔助證明文件」（詳細內容請參閱簡章），上述兩類文件各擇一繳驗。考區試務會將組成審查小組進行審查，並通知考生審查結果。

全國試務會也提醒，今年國中會考准考證將於4月14日寄發，集體報名考生由就讀國中轉發准考證；個別報名考生由考區試務會寄發。收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請勘誤時間為4月17及18日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求（受理時間均為每日上午9時至中午12時、下午1時30分至5時）。

更多112年國中教育會考資訊可至國中教育會考網站查詢，或洽所屬考區試務會。

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