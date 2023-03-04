台南購物節輕豪宅幸運兒得主出爐　黃偉哲感謝民眾來台南振興拚經濟

▲台南市經發局副局長蕭富仁代表市長黃偉哲，抽出2022台南購物節活動最大獎，位於市政特區價值970萬元的輕豪宅一戶，由曾姓女子幸運獲得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2022台南購物節從去年7月14日開跑以來，總計消費登錄金額突破73億元，4日由台南市政府經發局副局長蕭富仁代表市長黃偉哲，抽出活動最大獎，位於市政特區價值970萬元的輕豪宅一戶，由曾姓女子幸運獲得，市長黃偉哲表示特別恭喜這名幸運兒可以入住台南，黃偉哲感謝市民朋友及外地朋友來台南振興拚經濟。



黃偉哲表示，台南購物節從去年7月開跑以來，一路加碼延期至今年228圓滿落幕，特別感謝遠雄建設副總經理楊舜欽、龍騰建設副總陳宗燦、台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志及台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆等聯名贊助，以及所有登錄發票的朋友，攜手共同為促進台南買氣、振興整體經濟而努力。





經發局表示，購物節活動期間為了促進消費，推出一系列豐富加碼的抽獎活動，吸引民眾在活動期間至南市店家消費並上台南購物節網站登錄參加抽獎，根據統計資料顯示，台南購物節有超過26.2萬會員，累積登錄發票張數達599萬張，登錄金額達到73.1億元，最大獎輕豪宅是龍騰建設所興建的「市政阿曼」，市價逼近千萬、空間總坪數為27.14坪，格局為兩房一廳的全新美屋，地理位置、生活機能都相當優質。



今日除了抽出萬眾矚目最大獎房子得主外，也抽出現金10萬元2名、宏佳騰智慧電車4台、iPhone 14手機6支、現金2萬元1名等多項豐富大小獎，現場邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果於「臺南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布得獎名單，得獎者將會收到電話及簡訊中獎通知，請民眾密切注意並於規定領獎期限內領獎。市議員王家貞、沈震東也蒞臨現場，為得獎朋友獻上祝福。