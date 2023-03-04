2023台南古都國際半程馬拉松　南警提供安維及交管全攻略

▲2023台南古都國際半程馬拉松，將於3月5日上午5時30分起在台南市政府永華市政中心集合開跑，參加報名人數達1萬9千人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南古都國際半程馬拉松，將於3月5日上午5時30分起在台南市政府永華市政中心集合開跑，本次活賽事區分21K半馬組、10K路跑組及5K健康休閒組，參加報名人數達1萬9千人。

賽事將使用安平區中華西路、南島路、永華路、建平路、健康路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、文平路、平通路、國平路等路段做為賽道。為配合國際認證計時競賽，各路段於當日上午4時至9時實施分段、分時管制，台南市政府警察局第四分局將於重要路口實施交通疏導管制，並視現場車流及賽事情況管制及點放車輛通行，以兼顧跑者賽道通暢及用路人權益。

參賽選手可將車輛停放於市府周邊建平12街停車場、建平15街停車場、建平8街停車場、停2停車場、永華運動中心、府前路停18停車場或家樂福停車場，省時又便利。

騎乘機車的朋友可將車輛停放於市府周邊府前路及中華西路（南島路至永華路段）人行道路段，也可停放在永華運動中心再步行前來，警察將於周邊道路加強肅竊梭巡，維護市民財產安全。

台南市警四分局分局長王子雄表示，為維護賽道安全順暢，及減少民眾因交通管制造成不變，籲請市民朋友留意交通管制措施提前改道行駛，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮疏導，同時不吝給予選手加油打氣，齊力打造安全又愉快的運動賽事。