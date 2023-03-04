2023國際蘭展正式開園　黃偉哲歡迎來台南賞遍世界級蘭花

▲2023台灣國際蘭展，4日舉行開園儀式，由市長黃偉哲與農糧署署長胡忠一、副署長姚志旺以及蘭協理事長黃文榮出席參觀，並與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台灣國際蘭展，4日舉行開園儀式，由市長黃偉哲與農糧署署長胡忠一、副署長姚志旺以及蘭協理事長黃文榮出席儀式，並與民眾一同入園參觀。

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而為了讓更多喜愛蘭花的朋友能夠前來觀賞，此次展期加碼延長至3月19日，為期17天，喜歡蘭花的民眾千萬不要錯過。市議員蔡育輝、王宣貿也到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，經歷了長久的籌備，台灣國際蘭展今天終於正式開園，他特別感謝蘭協的黃文榮理事長和曾俊弼秘書長，是蘭展的兩大最大功臣，蘭展主辦由過去台南縣交給台南市，乃至今日，順利無縫接軌交棒到農委會，蘭協都扮演最重要的銜接的角色。

黃偉哲指出，這次的展覽展品眾多，即使花費整天的時間也不一定能夠細細品味，而以蘭展後壁蘭花科技園區為核心周邊也有很多景點，不管是東山喝咖啡；或是東山拜觀音佛祖，還是到新營天鵝湖散步；到後壁老街崑濱伯的故居、後壁俗女村打卡拍照，整個區域已經連成一個觀光旅遊的軸帶，歡迎全國的民眾都能來到這裡參觀爭奇鬥艷的蘭花，也能在周邊的景點走走逛逛。

2023台灣國際蘭展以「蘭花魔鏡-看見，新起點」為主題，打造「蘭花魔鏡世界」，主題館展示以蘭花與恐龍作為主角，將時空拉回大彗星風蘭生長的白堊紀原始森林，融入鏡子、燈光及科技現代元素，將蘭花的演變以傳送門、植物光門演繹出來，搭配聲音燈光視覺聽覺多重的感官享受，讓觀展人有別於以往的驚奇感受。除了讓民眾認識蘭花的起源、發展變化，也在「花育館」以歐洲小鎮為背景將蘭花融入生活的各個情景之中，讓觀賞者看見蘭花可以運用在各種不同的生活場域中，除此也辦理職人講座、手作DIY、花藝設計表演等精彩可期的系列活動，另在「蘭花市集館」還可以購買喜歡的蘭花與盆器，讓養蘭新手也能輕鬆進入們蘭花園藝世界。

另外在交通接駁部分，提供多個站點至園區接駁路線，後壁火車站設有接駁專車可直接至蘭展會場，另在白河市區、嘉義高鐵站及新營火車站也有公車路線前往蘭花園區，而自行開車的民眾則可利用國道三號及國道一號轉172市道前往會場。

今日園區也舉辦「2023 TIOS全球蘭花產業高峰論壇」，邀請國內外10位國際級嘉賓前來分享各國當今國際蘭花市場最新現況，其中包含美國、日本、越南、荷蘭、巴西及澳洲等國外講者，讓參加者如同環遊世界一般，透過各國專家的演講更加認識蘭花，促進國內外經驗分享與交流。