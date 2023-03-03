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2023年首發！　台南小黃公車白河區「黃10-2」暖心上線！

▲台南市長黃偉哲3日主持大台南公車路網2023年首條生力軍、也是台南市第21條小黃公車「黃10-2」線通車典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲3日主持大台南公車路網2023年首條生力軍、也是台南市第21條小黃公車「黃10-2」線通車典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南小黃公車白河區擴大服務！市長黃偉哲3日主持大台南公車路網2023年首條生力軍、也是台南市第21條小黃公車「黃10-2」線通車典禮，路線深入鄰里服務，串聯白河生活重心及河東里、崁頭里散村聚落，不僅每日有3班次往返行駛、更提供預約到府服務彈性服務！上線服務首日，鄉親大讚「小黃公車揪感心」！

市長黃偉哲表示，市府長期關懷偏鄉居民生活，108年起為兼顧偏鄉交通需求，逐步推動小黃公車服務，服務至今擴及14個行政區，超過9萬2,000人次使用，已是偏鄉地區年長者就醫、學齡孩童就學、當地居民日常採買的重要交通工具，是最有溫度也是最有彈性的公共運輸服務，滿意度調查達94％以上，廣受市民好評，並受行政院政府服務獎的肯定！

市長黃偉哲說，此次新上路的小黃公車路線是白河區「黃10-2」線，白河區是最早規劃小黃公車服務的行政區域之一，原已有4條小黃公車服務，但白水溪及六重溪以東的西勢尾、崁仔頭、中洲、土庫及莿桐崎等地長年無公共運輸服務，居民若要使用大眾運輸，需步行10至40分鐘不等至市道172或165搭乘，相當不便；今天再新闢1條小黃公車路線上線服務，就是為了補足這一帶的公共運輸缺口地區，將好的服務持續深耕推廣，造福在地鄉親居民！

▲台南市長黃偉哲3日主持大台南公車路網2023年首條生力軍、也是台南市第21條小黃公車「黃10-2」線通車典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，2023年上半年市府預計新闢小黃公車路線總共有11條，目前業者正積極辦理路線上線營運籌備事宜，「黃10-2」線上路營運後，台南市已有21條小黃公車路線運轉服務，佔大台南公車比例15％，後續10條路線亦將陸續分區上線服務，並辦理推廣記者會，以利市民朋友們熟悉使用，敬請大家期待。

交通局長王銘德表示，「黃10-2」線營運方式與其他小黃公車路線相同，每日提供3班次往返的固定服務，由白河站出發，行經西勢尾、崁頭里散村聚落、當地宮廟及地方活動中心，再行至莿桐崎土地公廟，路線全長約7.4公里，行駛時間約25分鐘，本路線至白河站可轉乘黃幹線及黃支線公車，以滿足交通轉乘需求。

交通局長王銘德指出，「黃10-2」線一樣開放民眾預約班次，可預約的接送時間為每日早上6時到晚上10時。2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5時前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能進行預約；另預約地點不限在站牌處，只要站牌距離1公里內均可預約到府接送，是鄉親最便利的搭車方式。
小黃公車收費則比照公車，亦享有基本里程免費等優惠，因「黃10-2」線里程短（不到8公里），使用電子票證搭乘都可免費搭乘，另外使用市民卡敬老卡、愛心卡亦為免費搭乘，相當便利實惠！

王銘德局長說，今年已爭取第四期中央補助經費共859萬元，日前已獲得核定，除本次新的小黃公車路線黃10-2上線外，未來也將於六甲、山上、善化、西港等區陸續上線第4期路線服務鄉親。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，台南此次白河區「黃10-2」小黃公車由皇冠交通股份有限公司（中華衛星大車隊）提供服務，叫車專線：06-291-2222，歡迎市民朋友們多加利用。

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