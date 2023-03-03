台南國際蘭展明登場　白河警實施分階段彈性交通管制

▲2023年台灣國際蘭展將於3月4日至19日，在台南市後壁區台灣蘭花生技園區美麗登場，白河警方提供交通相關資訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年台灣國際蘭展將於3月4日至19日，每日上午9時至下午18時，在台南市後壁區台灣蘭花生技園區美麗登場，今年度主題「蘭花魔鏡-看見，新起點」，透過萬花筒的魔鏡世界，看到蘭花的起源、發展以及變化，預期將吸引國內、外民眾踴躍到場參觀。

台南市警白河分局表示，蘭展期間台南市警方將於蘭花園區，成立前進指揮所及機動派出所強化服務量能，另為確保進入展場主要道路172線及172甲線行車安全及順暢，將視當日車流狀況，實施分階段的彈性交通管制措施。

白河分局警方特別提醒，今年度蘭展為期16天，較往年多出6天時間，呼籲蘭花愛好者，不用急著在開幕後幾天前往，建議可利用非例假日時間前往，避開壅擠人潮，以免打壞觀賞興致。

相關交通資訊及動線規劃如下：



一、大眾運輸：



(一)高鐵：高鐵嘉義站→轉乘大台南公車（黃9線）→台鐵後壁站下車→轉乘蘭展接駁專車→蘭展會場TIOS。

(二)台鐵：

1.台鐵新營站→轉乘大台南公車-黃幹線→蘭展會場TIOS。

2.台鐵後壁站→轉乘蘭展接駁專車→蘭展會場TIOS。



二、自行開車：為避免假期擁擠，建議假日行走國道三號下白河交流道系統。



(一)國道1號→新營交流道→長榮路→省道台1線→172市道→蘭展會場TIOS。

(二)國道3號→白河交流道→172市道→富民路→172市道→蘭展會場TIOS。

(三)省道方向(北上)：台1線→右轉172市道→蘭展會場TIOS。

(四)省道方向(南下)：台1線→左轉172甲線→右轉本協路→蘭展會場TIOS。