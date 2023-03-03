疫情重創陸GDP何時復甦？　陸官方坦言：經濟恢復基礎不牢固

▲大陸今年GDP增速依然嚴峻艱困（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會明天正式登場，全國政協十四屆一次會議新聞發布會今（3日）在北京舉行，由大陸全國政協委員郭衛民擔任發言人。外媒特別關注大陸疫情放開後經濟增速目標？郭衛民指出，大陸方面已經度過疫情防控過程，受到國際政經局勢動盪影響，當前發展面臨的形勢複雜嚴峻，經濟恢復基礎不牢固，今年將擴大內需戰略，中小企業數字化轉型，深化金融體制改革都是這次政協建議重點。

大陸今年1月8日終於宣佈結束疫情防控，三年下來衝擊經濟發展，近期剛公佈2022年經濟增速只有3％，低於原本預期5%目標，今年中外媒體也預估GDP增速可能放緩為4%到5%。外媒現場提問，「中國經濟在過去三年受到新冠疫情影響，防控措施放開後，中國經濟是否會迎來強勁復蘇？復蘇的主要驅動力和挑戰分別有哪些？全國政協對此怎麼看？」

▲ 大陸全國政協委員、外事委員會委員郭衛民擔任全國政協十四屆一次會議新聞發言人。（圖／翻攝自央視）

郭衛民首先指出，2022年大陸方面努力克服複雜嚴峻的國際形勢，新冠疫情、自然災害等超預期因素的衝擊，保持宏觀經濟大盤總體穩定和宏觀經濟健康運行，都是這次協商議政重要議題。

他進一步說，「當前影響經濟的形勢內容因素依然複雜，國民經濟頂住壓力再上新台階，成績來之不易。大陸經濟發展面臨的形勢依然複雜嚴峻，國際政治經濟局勢持續動蕩，主要經濟政策調整外溢的效果不斷顯現，經濟恢復的基礎還不牢固。」

郭衛民說，大陸方面市場規模、產業體系、人力資源等方面具有雄厚的基礎，經濟韌性與潛力足夠。2023年經濟工作目標信心，穩增長放第一位，實現質量提升的合理增長，以及實質性改革來提振信心，把中共二十大和中央經濟工作會議部署的各項任務盡快落實。

郭衛民強調，堅持實施擴大內需戰略，加快恢復和擴大消費，加強政策引導，推動傳統產業及中小企業數字化轉型，深化金融體制改革，引導金融機構更好服務小微企業和創新發展。促進房地產業平穩健康發展，推動房地產業向新發展模式轉型。建構全國統一大市場，擴大居民消費等一系列具體問題都是這次政協提出的重點。

他也說，大陸方面疫情放開後，社會生產生活秩序快速恢復正常。今年春節期間，國內旅遊出遊超過3億人次，接近了2019年的同期的9成，有一些城市超過2019年的人次，共同來迎接一個充滿希望的美好春天。