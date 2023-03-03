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大陸 大陸焦點 特派現場

2023兩會／北京嚴防兩岸擦槍走火！　「反美促統」比反台獨還重要

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

▲大陸總理李克強5日最後一屆工作報告，外界高度關注涉台方向。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸全國「兩會」明天正式登場，外界高度關注大陸總理李克強5日工作報告，兩岸專家學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，北京涉台政策將按照二十大對台工作為核心，執行面朝向大交往、大鬥爭方向走，前者加大力度促進民間交流，後者遏制台獨和外部勢力，未來北京全力「反美促統」，防止美國利用「台獨」挑動兩岸擦槍走火。

今年大陸兩會政務人事新換屆，外界也預期，習近平將正式連任第三任國家主席及國家軍委主席職務，隨著中美角力之下的「台灣問題」上升國際問題，北京未來對台目標方向備受外界關注。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲習近平將繼續連任，開啟第三任全勝執政時代。（圖／路透社）

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，今年總理工作報告涉台部份，按照「二十大」核心精神，將以中共總書記習近平「新時代解決台灣問題總體方略」結合「民族偉大復興」目標推進。

唐永紅指出，堅持「一中原則」、「九二共識」「反台獨」基礎之上，一方面推進兩岸融合發展，加強促統、促融，一方面繼續加強反分裂、反干涉，軟硬兩手都抓，牢牢把握兩岸關係主動權和主導權，把「新時代黨解決台灣問題的總體方略」完整實處。

孫文學校總校長張亞中指出，大陸官方一直強調「反獨促統」，基本上北京已經不擔心「防獨」，因為台灣不太可能觸動「台獨」板塊這個版圖，大陸方面將是口頭方面的陳述。

未來，大陸方面只會朝向三個方面努力。張亞中強調，一是促統，二是反美，「反美促統」會取代的「反獨促統」。

張亞中也指出，即使北京在政治上對台灣採取強硬態度，也不會阻斷經貿交流合作，因為這是兩岸「壓艙石」。如果中斷，將衝擊兩岸關係最重要情感基礎，關鍵經貿交流人員被流轉，對於大陸推動和平統一有很大傷害，因此北京不可能中斷經貿交流，會持續按照既有規範執行。

▲大陸國台辦主任宋濤與台灣兩岸農漁業交流發展投資協會代表會面。（圖／翻攝中國台灣網）

▲大陸國台辦主任宋濤，日前與台灣兩岸農漁業交流發展投資協會代表會面。（圖／翻攝中國台灣網）

年初大陸宣布疫情解封後，兩岸逐漸也些許暖意，大陸國台辦主任宋濤主動會見在京台青、台生，積極推進小三通「復航」。年後開始與台灣各界黨派、民間團體、各界領袖交流，對於兩岸確實有加分效果。

北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍接受訪問，樂觀看待未來兩岸交流，朝向大交往和大鬥爭「雙軌制」精準區分。

他指出，「大交往對於兩岸民眾和平交流，大鬥爭是針對『台獨』和『外部勢力』干涉，採取制度性舉措，加以制裁反制。」

未來一年兩岸氛圍？田飛龍認為，大陸會更堅定推動「兩岸和平融合發展」，將很多政策匯集給台灣民眾和各界產業，進而向台灣社會傳遞一種聲音或趨勢，讓台灣民眾重新思考或檢討現今兩岸動盪局勢的根源，這將會對民進黨「抗中保台」、「倚美謀獨」的執政路線構成壓力，如果政策不做適當調整，未來選票或執政信任度可能會「失分」。

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