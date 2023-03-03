2023大陸全國政協會議4日開幕　會期7天「將選出新主席」

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國政協十四屆一次會議今（3）日下午4時30分舉行新聞發布會，新聞發言人郭衛民宣布，全國政協十四屆一次會議將於3月4日下午在人民大會堂開幕，3月11日閉幕，會期7天半。相較於2022年的全國政協會議，會期由6天半增加至7天半，與會媒體等繼續採取「閉環式管理」。

▲有別於去年的視訊模式，今年的記者會恢復線下舉行 。（圖／翻攝自央視）

據郭衛民在記者會上介紹，本屆大陸全國政協大會主要議程分別是聽取和審議大陸全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆大陸全國人大一次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告。

另外，本屆政協大會還將審議通過中國人民政治協商會議章程修正案、大陸全國政協十四屆一次會議政治決議等決議和報告；選舉產生第十四屆大陸全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員。

郭衛民指出，大陸全國政協會議期間，將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，安排8次小組會議，其中開幕和閉幕將邀請外國駐華使節旁聽，現在大會籌備工作已經全部準備就緒。

郭衛民表示，除了今天的新聞發布會外，大會還將舉辦1場記者會、3場「委員通道」採訪活動，歡迎中外記者通過現場、網路、視訊、電話採訪等多種方式採訪報導政協大會。

大陸十四屆全國人大一次會議和政協十四屆一次會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。隨著政協會議新聞發布會的召開，大陸「兩會時間」正式開啓。

由於本屆是大陸疫情解封後的首個兩會，外界預計會公布重大經濟復甦計劃，且今年適逢大陸國家機構和全國政協換屆，備受各界矚目。