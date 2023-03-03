陸央行將推《金融穩定法》　易綱：首要保持幣值穩定

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／翻攝自國新網）

記者鄭思楠／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱3日表示，總的看大陸金融業的運行是穩健的，整個的金融風險是收斂的，總體風險是可控的，过去10年中国通膨指数平均是2%「非常不容易」。他透露，央行將推動《金融穩定法》出台，做好平台企業金融服務整改。

據《澎湃新聞》報導，大陸國務院新聞辦公室3日舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會上，易綱表示，要強化金融穩定保障體系，守住不發生系統性金融風險的底線。

他指出，近年來中國整體上金融風險是收斂的，下一步將推動重點領域金融風險的處置，對非法金融活動保持高壓，堅決守住不發生系統性金融風險的底線，「目前中國所有存款類金融機構都加入存款保險，能夠為99%以上存款人提供全額保障。下一步將加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，推動重點領域金融風險的處置。」

對於人行服務實體經濟高品質發展的相關政策舉措，易綱透露，精準有力實施好穩健的貨幣政策，為經濟高品質發展營造適宜的貨幣金融環境，首先就是保持幣值穩定。

易綱進一步稱，幣值穩定有兩層含義，第一層含義就是保持物價穩定，「大家知道，去年全球通貨膨脹嚴重，是40多年以來最高的通貨膨脹，歐、美，還有許多國家，他們都是8%、9%、10%這樣高的通貨膨脹。我們國家去年的消費物價指數CPI漲幅是2%，這是一個非常理想的通貨膨脹水平。」

他稱，「在過去5年，也就是2018年到2022年，我們平均的通貨膨脹也是2%。如果我們看過去10年，也就是2013年到2022年這10年，中國的通貨膨脹指數平均也是2%。在過去10年中，我們最高的CPI達到過2.9%，最低是0.9%，平均也是2%，這是非常不容易的。」

易綱表示，幣值穩定的第二層含義就是匯率基本穩定，「近5年來人民幣對美元匯率三次破7，然後很快又回到了7以下，雙向波動，增強了彈性。在全球的各種貨幣中人民幣都是非常穩健的，而且這種有彈性的、市場化的匯率制度，也為調節宏觀經濟和國際收支起到了自動穩定器的作用。」

他強調，下一步將綜合運用多種貨幣政策工具保持流動性合理充裕，廣義貨幣和社會融資規模增長基本上以名義GDP的增長基本上是匹配的，然後保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。