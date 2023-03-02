大陸兩會「權威部門話開局」登場　多部門「一把手」亮相

▲大陸國務院新聞辦公室3月1日在北京舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸兩會分別在周六（4日）、周日（5日）在北京揭幕。大陸國務院「權威部門話開局」系列主題新聞發布會也自１日起密集登場，由財政部、工信部、人社部、商務部、央行這五個國務院組成部門相繼召開發布會，且均由部門「一把手」親自出席。

據《澎湃新聞》報導，官方公布的日程顯示，大陸國務院新聞辦公室3月1日上午在北京舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，財政部部長劉昆介紹財政貫徹落實黨的二十大重大決策部署有關情況。

3月1日下午，大陸工業和信息化部部長金壯龍介紹「加快推進新型工業化做強做優做大實體經濟」有關情況。

3月2日上午，大陸人力資源和社會保障部部長王曉萍介紹就業和社會保障工作情況。3月2日下午，大陸商務部部長王文濤介紹「堅定信心，奮發有為，推動商務高質量發展邁出新步伐」有關情況。

3月3日上午，中國人民銀行行長易綱，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝和中國人民銀行副行長劉國強介紹「堅定信心、守正創新，服務實體經濟高質量發展」有關情況。

在兩會前夕舉辦「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，是本屆兩會的特色。以去年兩會為例，兩會開幕後大會會設有「部長通道」，各部門首長在開幕後才進行新聞發布會。