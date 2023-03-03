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大陸 大陸焦點 特派現場

兩會召開前夕北京維安升級！　特警戒備續採「閉環式管理」

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會將於4日和5日正式拉開序幕，由於適逢政府換屆，今年全國人大會議將推選大陸國家正副主席、正副總理等，備受國際關注。近期北京維安部署全面升級，包括實施禁飛令、進京包裹「二次安檢」等。另外，與會媒體人員比照2022年，每場活動前要提前一天到指定酒店，進行集中隔離及核酸（PCR）檢測。

▲▼2023兩會,全國兩會,大陸兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲人民大會堂附近戒備森嚴。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸全國兩會即將召開，北京加強安全管控。記者實地發現，天安門廣場、人民大會堂等黨政機關所在的長安街維安森嚴，可以說是三步一崗 五步一哨，特警、武警、交警、輔警均提高戒備，對出入遊客、市民進行身分檢查、搜包等。

▲▼2023兩會,全國兩會,大陸兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京酒店的其中一個大門。（圖／記者蔡儀潔攝）

長安街附近的公園、王府井大街甚至是地鐵站出口都增派了警力站崗巡邏。上海、湖北和港區人大代表團入住的北京酒店門外，設有圍欄、防撞水馬等，有公安、武警及特警車輛戒備，嚴查出入人員。

▲▼2023兩會,全國兩會,大陸兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼大陸全國兩會召開前維安升級。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼2023兩會,全國兩會,大陸兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京市公安局日前亦發布規定，要求自3月1日零時起至3月14日24時期間，在北京市行政區域內，禁止「低慢小」航空器進行各類未經審批的飛行活動，包括無人機、滑翔傘等；施放氣球同樣被禁止。不過，這側面揭露2023年兩會會期較去年更長，可能持續至13日閉幕。

▲▼ 進京包裹,兩會,2023兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲網購平台購買的快遞包裹均貼上「已安檢」貼紙。（圖／記者蔡儀潔攝）

進京包裹同樣面臨嚴格查驗，大陸國家郵政局日前發出通知，要求各企業要對進京郵件快件嚴格落實實名收寄、收寄驗視、過機安檢「三項制度」；兩會閉幕前，要對進京郵件快件實行投遞前「二次安檢」，未經過「二次安檢」的郵件快件不得安排投遞。

值得注意的是，大陸去年12月鬆綁新冠防疫，並於今年1月8日正式將新冠降級至「乙類傳染病」。不過，2023全國兩會依然嚴格防疫，繼續採取「閉環式管理」，要求與會媒在每場活動前，提前一天到指定飯店進行集中隔離及核酸（PCR）檢測。

大陸十四屆全國人大一次會議和政協十四屆一次會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。本屆不僅是中共二十大後的首個大型政治會議，亦是大陸走出疫情後的第一次兩會，將公布2023年經濟增長目標和國務院人事佈局，備受各界矚目。

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