19歲正妹出國追愛「遭狂捅90刀」慘死！　恐怖男友伴屍躺床被捕

▲ 賽波和沃兹沃思的甜蜜合照。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大一名19歲少女特地飛到英國，和她在網路上認識的男友度過甜蜜時光，未料竟遭男友狂捅90刀殺害。死者母親近日受訪透露，他們事後才發現兇手早就有一連串前科，對此相當懊悔，希望父母面對孩子的網路交友行為能夠謹慎小心。

19歲少女沃兹沃思（Ashley Wadsworth）來自加拿大卑詩省，2021年11月飛到英國找她在網路上認識的男友，也就是大她4歲的賽波（Jack Sepple），臉書還留下二人甜蜜共遊倫敦的合照，沒想到去年2月被發現遭人刺死，躺在屍體旁的賽波當場被捕。

當時沃兹沃思原定幾天後回加拿大，卻遭賽波持刀狂捅90下身亡。而賽波犯案後不僅用Facetime和自己的姊妹視訊，給對方看沃兹沃思刀痕累累的遺體，還傳訊息給沃兹沃思多名友人，聲稱她死後的一切「都安排好了」。

事隔1年，死者母親詹德隆（Christy Gendron）近日鼓起勇氣登上電視節目，公開談及這起悲劇，接受《太陽報》訪問時提到，他們過去不知道賽波有騷擾女性、違反保護令及攻擊母親的前科，否則絕不會讓女兒去英國，也藉此呼籲所有父母，一定要多做功課。

▲ 沃兹沃思上傳許多出遊照片。（圖／翻攝自臉書）

沃兹沃思12歲就透過友人在網路上認識賽波，15歲時喜歡上他，二人在新冠封鎖期間開始交往，沃兹沃思也開始存錢準備出國。詹德隆當時只覺得可以讓女兒藉機放鬆一下，也曾在網路上搜尋賽波的資料，但沒有特別的發現。

沃兹沃思的英國之旅起初並無異狀，還和賽波一家人一起出遊，但佔有慾極強的賽波逐漸開始露出真面目。案發前一天，賽波就因沃兹沃思去了鄰居家而失控尖叫、把貓咪往牆上丟，還砸爛她的手機。

詹德隆當天半夜曾透過賽波和女兒通電話，告訴她已經幫她訂好回家的機票，當時也直覺自己應該進一步干涉，但賽波在電話中不斷緩頰，詹德隆便上床睡覺，醒來後卻聯絡不上女兒，趕緊請住在附近的友人報警。

警方趕到就看見賽波躺在血跡斑斑的屍體旁邊，他也馬上承認，「我是精神病患，我很抱歉，我刺了她還勒死她」，去年10月被判無期徒刑，至少得關23年6個月。

詹德隆以自身經驗呼籲所有父母，在孩子第一次旅行或和某人見面以前，一定要做足功課，「躲在螢幕後面的東西有時候是很可怕的。」