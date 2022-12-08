紅粉知己扮「股市達人」　退休男匯50萬夢醒了！駐警破黑幫+詐團

▲新竹警方查獲一起假投資真詐騙案，查扣現金720萬元。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有民眾於line群上結識情投意合且熟悉股經的「財經專家」，雙方一拍即合，經常互相分享股海心得，「專家」鼓吹民眾加入投資團隊，民眾多次匯款且小有獲利，他趁勝追擊，沒想到引起行員注意。

警方調查，這名年約60歲的退休男子於網路結識一名自稱股市達人的女性網友，2人經常分享投資看法，因有共同話題一拍即合，男子聽取這名「投資專家」的建議，投資其操作股票，前後匯款4、5次，總金額約50萬，前幾次投資每次獲利約4、5萬，看似小有獲利，不過之後獲利逐次減少，且本金一直未贖回。

男子聽取投資專家建議，「別人恐懼我貪婪」想趁機加碼抄底，於是前往銀行匯款50萬，經行員通知警方到場了解，男子才驚覺自己遇到詐騙，將線索提供警方追查。

▲▼男子警覺遇詐騙集團，反手將證據線索全部交給警方，讓警方放長線釣魚，最後一股作氣直搗賊窩。

警調閱帳戶分析、守株待兔，於銀行當場查獲提款卓姓車手，並扣得贓款60萬元，再經循線於新竹市、桃園市、新北市、台中市等地，陸續緝獲天道盟正義會陳姓主嫌及羅姓等詐欺集團成員共計21人，查扣不法所得逾720萬元，警方估計，本案中被害人逾百人，其中還有單一被害人損失超過千萬。

新竹市警方在此呼籲大眾，虛擬世界交友謹慎，投資理財務必多方謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的投資組合。最後要提醒市民朋友，詐騙手法不斷推陳出新，加入Line帳號「165防騙宣導」及新竹市警局(刑警大隊)臉書粉絲專頁，隨時關注詐騙新手法，保護自已同時也可提醒保護家人朋友。

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