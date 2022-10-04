北市帥警遭爆渣男！劈腿還偷拍16歲少女　知情者：手機藏更多秘密

▲北市信義警分局偵查隊有警員涉入拍攝高中少女不雅照遭檢舉、圖為信義分局外觀。（圖／翻攝google街景圖）

記者張君豪／台北報導

台北市警紀再出包！北市信義警分局偵查隊有警員遭民眾指控涉嫌偷拍16歲少女不雅照片，事件曝光後警員疑似緊急刪除照片並請求少女原諒，對此台北市警局指出，信義警分局偵查隊一名20多歲的年輕警員透過手機交友軟體結識16歲少女交往，兩人熱戀過程遭警員拍下不雅裸照。

後來警員女友檢查手機，發現少女誤信男友說詞，好心提醒這名少女「回頭是岸」，遭拍不雅照少女和現任女友才認清渣男警員真面目，雙雙與該名警員分手，知情者具函向信義警分局檢舉，警方表示目前案件仍在調查階段。

知情者透露，該名警員與少女交往期間，曾開著偵查隊偵防車載少女出遊，甚至交往過程還拍下與少女的不雅影片，渣警腳踏兩條船，直到遭現任女友過發現後，劈腿惡行才曝光，後來現任女友透過網路平台帳號善意提醒少女小心渣男。

事後有知情者向信義警分局提出檢舉，但信義警分局強調案件仍在調查中，加上並未有被害女子出面提告，警方目前仍無法釐清檢舉案的真實性，是以該名警員仍正常服勤上班。

據了解，該警平時就有多個個人帳號用來交友，手機內疑似還存有其他女子的影片，懷疑這不是單一事件。但因少女並未前往報案，分局無法釐清檢舉內容的事件始末，因此無法立案調查，雖然偷拍屬於告訴乃論，不過依據現行法令，當事人未滿18歲屬於公訴罪，警方應主動介入調查。另該警透過交友軟體，創設多個帳號在網路結交異性，手機內疑似存有其他女子的不雅影片，檢舉者指控「冰凍三尺、非一日之寒」，研判該警劈腿惡行受害者不只上述兩人。

信義警方表示，由於少女並未出面報案，加上妨害秘密偷拍罪屬於告訴乃論罪，案件仍在調查中；但偷拍少女恐觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》將屬公訴重罪，警方理應主動啟動司法調查、甚至報請檢察官指揮偵辦；對此信義警分局允諾4日晚間將對外說明。

【相關新聞】

►獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼 GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

►獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝 神秘黑幫蒸發數十億全算他帳



►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的