火辣正妹「養、套、殺」　放天燈祈月月百萬！成軍數月吸上千萬

記者陳凱力／新竹報導

士林地檢察檢察官日前指揮新竹市警局科偵隊及第一分局偵查隊調查一起虛擬幣詐騙案，針對台北市泰山區、八里區等處同步進行搜索，查獲高嫌等7人共組虛擬貨幣假投資詐欺機房。全案依刑法第339條、第339-4條、組織犯罪防制條例第2條等規定，移請士林地檢署偵辦。

▲高嫌專挑外型姣好、年輕貌美的女子為成員，對男性網友進行養套殺，騙取金錢。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



警方調查，高姓犯嫌看準幣圈熱潮，招募賈姓2姊妹等6人共組虛擬貨幣假投資詐欺機房，吸引初次接觸虛擬貨幣者上當受騙。該集團分工縝密，以面容姣好的女性在各大交友軟體等社群結識「肥羊」，互培養感情後套出被害人年齡、職業等經濟背景，隨後談及投資，邀請被害人加入高報酬投資群組，引薦至集團自建的假網站註冊會員，聽從指示匯款，參與課程，下單投資，直至被害人之積蓄、貸款皆被掏空殆盡。

據了解，高嫌組織的詐騙集團成軍數月，專吸收面容姣好、身材火辣的年輕女子成員，為躲避追查不定時換點，數月來已有數十名民眾上當，損失金額達數千萬，期間高嫌等人還自創「男兒當自強」群組，每日檢討如何「養、套、殺」精進話術，為求「財源廣進」，集團成員甚至還放天燈祈福，許願「月月百萬」，實在令人傻眼。

▲▼高嫌每日會在工作群組內為旗下女詐手進行精進，教討如何獲得男姓網友的信賴與好感。





▲▼以高嫌為首的美少女詐騙集團成軍數月，進帳數千萬。

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