新竹市警分局宣導詐騙　電視牆放「阿昭署長來了」

▲新竹市第三分局利用電視牆、臉書粉專宣導反詐騙。（圖／新竹市警局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

近年來詐騙案件層出不窮、手法不斷翻新，新竹市警察局第三分局於本（1）日利用 228 連續假期結束後上班、上課首日，於轄內設有電視牆之各機關、學校、公司行號及重要路口強化宣導作為，另外配合「臉書」同時播放「阿昭署長來了」防詐公益專訪，讓上課之學生、上班的民眾，於進入校園前、停等紅燈時都能駐足觀看，確實認識與了解各類的詐騙手法和態樣，進而增強防詐、識詐的觀念。

▲三分局轄內有3所大學、1所高中，成為詐騙集團鎖定的目標之一。

第三分局分局長林炎巨表示，轄內計有三家私立大學及一家公立高中，往往學生族群在詐欺被害人中占有一定的比例，遭詐欺之手法計有假網拍、遊戲點數、假冒愛情交友、解除分期付款、假投資為最多，其中又以假投資真詐騙最為最常見，因此本分局將學生族及上班族列為首要反詐騙宣導的重要族群之一。

三分局於 228 連假期間派員分別前往青青草原、青草湖風景區、香山濕地、竹蓮寺、關帝廟等各大景點及知名廟宇，深入民眾展族群開一系列的預防犯罪宣導活動，同時利用網路媒體、社群平台、實體活動、電視牆播放等方式加強防詐、識詐等犯罪預防宣導，讓民眾提高警覺避免受害。