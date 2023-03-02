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4米其林二星大師聯手指導畢業生　弘光科大師資再創最高規格

▲米其林二星主廚黃以倫（右四）、田原諒悟（右三）、林恬耀（左四）及。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲米其林二星主廚黃以倫（右四）、田原諒悟（右三）、林恬耀（左四）。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

弘光科技大學聘米其林二星主廚黃以倫、田原諒悟、林恬耀擔任餐旅管理系專技教授邁入第二年，今年更增聘全球首位台灣籍世界冠軍唎酒師張鴻亮擔任專技副教授。４人聯手共同開設「米其林大師實務專題製作」課程，手把手指導畢業生學習籌劃有主題性的餐飲體驗，設計出獨一無二創新美食料理。

「沒有最好，只有更好，弘光辦學不斷追求更高階更好的師資！」弘光科大招生策略中心主任林敬榮表示， 110學年度禮聘三位米其林名廚擔任專技教授舉辦「2022廚藝演化論國際研討會」，與業界、高中職教師分享廚藝領航者的獨門心法，今年再增聘米其林侍酒師擔任副教授，師資持續領先全國各大學。

林恬耀、黃以倫、田原諒悟三人盤整第一年指導畢業生發表會心得，2月20日在開學第一堂課中，便為今年45名遴選上「米其林大師實務專題製作」課程的畢業生，展開精神喊話。「設計菜單要往永續、綠色料理構思，做些目前業界不易碰到的東西！」林恬耀指出，全世界各大企業愈來愈重視聯合國17項永續發展目標(SDGs)，永續的概念在餐飲界也會愈來愈重要，建議學生要往這方面設計規劃菜單。

黃以倫表示，去年在大師課堂表現傑出的學生，被推薦或延攬到精緻餐飲餐廳工作，期許今年的畢業生努力精進，跟緊老師們的腳步學習餐飲創新概念。田原諒悟強調，這是畢業前最後一個作品，請畢業生要集結4年所學知識、技巧，融會貫通加入自己的思想及靈魂，做出最好的作品。

「從一杯酒、飲料到用餐前後的整體專業服務，是將美食送到客人口中的最後一里路！」張鴻亮指出，他想帶領學生從餐酒搭配、儀態服務、應對進退等面向，把餐飲服務體驗做到完美極致，發揮餐廳外場工作人員的專業為美食加分。 
餐旅系主任吳松濂表示，4位米其林二星主廚、侍酒師，具跨國學習及與時俱進國際經驗，能為台灣餐旅教育盡一份心力，傳授豐富實務經驗及創新心法，更能夠強化學生專業國際移動力，深化職場就業競爭力，無縫接軌進入高端餐旅職場。

▲米其林二星主廚黃以倫（右四）、田原諒悟（右三）、林恬耀（左四）及。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲米其林二星主廚黃以倫（前排右六）、田原諒悟（前排左五）、林恬耀。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

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