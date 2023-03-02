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社會 社會焦點 保障人權

口湖光電場疑回填建築廢土　養殖漁民舉牌抗議！要求開挖勘驗

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉一處還在施工中的光電場，遭民眾質疑場內以大量廢棄物填土恐影響周遭養殖塭污染，縣府農業處今（2）日派員現勘，養殖漁民舉字板抗爭，要求光電業者釐清前需停工並提出清運計畫書，亦要求開挖勘驗；縣府說明指出，檢調曾就完工的部分開挖勘驗並沒問題，將會再請建管單位再進一步調查處理。

▲口湖鄉一處光電場遭附近養殖漁民質疑場房地底為廢棄物回填，恐影響附近地質與環境污染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲口湖鄉一處光電場目前只剩1筆還在填土，要求停工開挖另5筆農舍查驗，以昭公信。（圖／記者蔡佩旻攝）

口湖鄉蚵療段一處養殖區光電場目前還在施工中，被鄰近養殖業者指控場區中6筆土地非法掩埋大量建築廢棄物，2022年5月曾遭縣府開罰9萬元，而原有光電公司放棄開發權改由安集科技公司接下，當地養殖業者質疑新公司接續施工，並未將廢棄物清運反將廢棄物暗中運回填土，其中5筆土地已完成光電開發，只剩1筆還在填土。

▲口湖鄉一處光電場遭附近養殖漁民質疑場房地底為廢棄物回填，恐影響附近地質與環境污染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林養殖協會新南生產區主委曾鴻胤等人到場舉布條抗議。（圖／記者蔡佩旻攝）

養殖業者於日前再度檢舉，雲林縣政府縣府農業處今日中午派員前往現勘，雲林養殖協會新南生產區主委曾鴻胤等人到場舉布條抗議，出示先前在光電場拍攝的許多廢棄物照片，質疑廢棄物、廢土流向，並指控官商勾結、光電業者以合法掩護非法，要求釐清前不可施工，並開挖勘驗。

▲口湖鄉一處光電場遭附近養殖漁民質疑場房地底為廢棄物回填，恐影響附近地質與環境污染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府農業處今日派員前往現勘。（圖／記者蔡佩旻攝）

曾鴻胤指出，他的魚塭緊鄰光電場，許多水管遭破壞且不予理會，光電場雖換了新公司來開發，但仍沒把先前的廢棄物運走，他們懷疑大量廢棄物早被魚目混珠回填在現在已建好的農舍地底，現在整場只剩1筆還在填土，縣府現在來看當然只看到乾淨的土，所以要求停工開挖另5筆農舍查驗，以昭公信。

▲口湖鄉一處光電場遭附近養殖漁民質疑場房地底為廢棄物回填，恐影響附近地質與環境污染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲養殖漁民提出先前於案場所拍攝，成堆如山的建築廢棄物質疑已遭回填原地地底。（圖／記者蔡佩旻攝）

養殖業者強調，與光電場鄰近魚塭以養鰻為主，外銷日本檢驗嚴格，水質不容絲毫汙染，光電業者不能只顧自己，不管魚塭的死活，光電公司口口聲聲說合法填土，既然合法口說無憑，他們要求出示廢棄物清運計畫書資料，否則他們不排出發動更多鄉親站出來抗爭到底。

▲口湖鄉一處光電場遭附近養殖漁民質疑場房地底為廢棄物回填，恐影響附近地質與環境污染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲養殖漁民提出先前於案場所拍攝，成堆如山的建築廢棄物質疑已遭回填原地地底。（圖／記者蔡佩旻攝）

光電場張姓法務顧問受訪指出，完工的案場全部合法，先前檢調也曾來開挖勘驗並沒問題，先前台南88槍案也是光電利益引起的，希望不再重演，他們一切依法施工，將會按既定工期施工。

▲口湖鄉一處光電場遭附近養殖漁民質疑場房地底為廢棄物回填，恐影響附近地質與環境污染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲養殖漁民提出先前於案場所拍攝，成堆如山的建築廢棄物質疑已遭回填原地地底。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府農業處森林保育科長張文東指出，今天主要針對現在填土的地方勘驗，至於已完工的場舍，因光電公司都有合法文件，無法馬上進行勘驗，況且先前檢調也已勘驗過了，既然魚塭業者仍有疑慮，將請建管單位再進一步處理。

▲口湖鄉一處光電場遭附近養殖漁民質疑場房地底為廢棄物回填，恐影響附近地質與環境污染。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲光電場張姓法務顧問受訪指出，完工的案場全部合法。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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