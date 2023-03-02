狂吸7歲女童種草莓！惡鄰性侵辯「吸血鬼遊戲」遭重判10年　

▲台北何男性侵、猥褻7歲鄰居女童，法官重判他10年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中何姓男子受託照顧鄰居7歲女兒，卻趁女童借宿時性侵她，又狂吸她頸部種草莓，隔天女童脖頸上的咬痕被父母發現，才報警處理。全案審理時，何男辯稱在跟女童玩「吸血鬼遊戲」，但法官不採信，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪和猥褻罪，合併處10年徒刑，全案還可上訴。

判決指出，一對夫妻忙於工作，2019年3月見新搬來的何姓鄰居相當熱心，就經常將7歲女兒小蘋（化名）託給他照顧。何男見小蘋家空間不夠，以心疼小蘋睡地上為由，不時邀她來租屋處同睡。

直到隔年3月，夫妻倆送女兒上學時，驚覺女兒脖頸上竟有咬痕，不斷追問下，小蘋才哭訴何男對她「在床上，蹦蹦蹦」等語，夫妻倆發現女兒遭到何男性侵，報警處理。

檢方調查，何男於2020年2月間趁小蘋父母北上不在家，拜託他照顧小蘋時性侵她，又在3月4日晚間9時許，在他租屋處強壓小蘋狂親她頸部，留下許多咬痕，對她強制猥褻得逞。

何男則在審理時否認性侵，辯稱他在跟小蘋玩「吸血鬼遊戲」，才用嘴巴吸她的脖子，他也跟她說這樣不行，但小蘋說沒關係。如果他真的有性侵，對方父母不可能在跟他拿完區區1萬3600元的賠償金後，又在3月5、6日送小蘋到他家睡覺。

法官認為，小蘋年僅7歲，卻能對何男犯行指證歷歷，且案發後產生恐懼、情緒不穩的狀態。而何男與小蘋一家關係良好，案發後何男對小蘋母親信誓旦旦，保證不會再犯，或許小蘋母親出於信賴，及保護小蘋意識不夠強烈，仍同意她再前往何男家過夜，加上有許多性侵害案例，被害人家往往不願張揚，試圖以賠償方式私了，仍判定何男犯行屬實，審酌他有毒品前科，從事餐飲業學徒，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪和猥褻罪，合併處10年徒刑，全案還可上訴。