　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂吸7歲女童種草莓！惡鄰性侵辯「吸血鬼遊戲」遭重判10年　

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲台北何男性侵、猥褻7歲鄰居女童，法官重判他10年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中何姓男子受託照顧鄰居7歲女兒，卻趁女童借宿時性侵她，又狂吸她頸部種草莓，隔天女童脖頸上的咬痕被父母發現，才報警處理。全案審理時，何男辯稱在跟女童玩「吸血鬼遊戲」，但法官不採信，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪和猥褻罪，合併處10年徒刑，全案還可上訴。

判決指出，一對夫妻忙於工作，2019年3月見新搬來的何姓鄰居相當熱心，就經常將7歲女兒小蘋（化名）託給他照顧。何男見小蘋家空間不夠，以心疼小蘋睡地上為由，不時邀她來租屋處同睡。

直到隔年3月，夫妻倆送女兒上學時，驚覺女兒脖頸上竟有咬痕，不斷追問下，小蘋才哭訴何男對她「在床上，蹦蹦蹦」等語，夫妻倆發現女兒遭到何男性侵，報警處理。

檢方調查，何男於2020年2月間趁小蘋父母北上不在家，拜託他照顧小蘋時性侵她，又在3月4日晚間9時許，在他租屋處強壓小蘋狂親她頸部，留下許多咬痕，對她強制猥褻得逞。

何男則在審理時否認性侵，辯稱他在跟小蘋玩「吸血鬼遊戲」，才用嘴巴吸她的脖子，他也跟她說這樣不行，但小蘋說沒關係。如果他真的有性侵，對方父母不可能在跟他拿完區區1萬3600元的賠償金後，又在3月5、6日送小蘋到他家睡覺。

法官認為，小蘋年僅7歲，卻能對何男犯行指證歷歷，且案發後產生恐懼、情緒不穩的狀態。而何男與小蘋一家關係良好，案發後何男對小蘋母親信誓旦旦，保證不會再犯，或許小蘋母親出於信賴，及保護小蘋意識不夠強烈，仍同意她再前往何男家過夜，加上有許多性侵害案例，被害人家往往不願張揚，試圖以賠償方式私了，仍判定何男犯行屬實，審酌他有毒品前科，從事餐飲業學徒，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪和猥褻罪，合併處10年徒刑，全案還可上訴。

ET快訊
3階段鬆綁！　指揮中心5月降級解散
威力彩今飆10億！　「3生肖」拚億萬富翁
獨／新北小二生遭學長3打1圍毆　校長：只是遊戲衝突
「BMW車牌」來了！　21組號碼釋出
整排儀隊1人頭消失！　網放大怕爆：到底跑去哪
主管LINE傳「QoQ符號」　他白眼：幹嘛裝可愛！真相臉腫
人妻用手沒Fu喊「來我家」　小王53分鐘速砲…約二刷慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駕駛人當心！花蓮新設2支雷達測速照相　20天取締2千件超速

屏東長治暗夜火警　住警器示警助住戶逃生...成功撲滅火勢

驚險！6歲女童左腳掌+軟膠鞋卡百貨手扶梯縫　消防急救援

桃園破獲史上最大私菸製造工廠　查獲192萬支私菸...市價6500萬

獨／失聲尖叫畫面曝！高雄妹受驚嚇　大車失控甩尾...猛撞國道護欄

花蓮男騎機車跌落山谷！手腳開放性骨折直哀嚎　警消急救援

口湖光電場疑回填建築廢土　養殖漁民舉牌抗議！要求開挖勘驗

狂吸7歲女童種草莓！惡鄰性侵辯「吸血鬼遊戲」遭重判10年　

法官讚恐嚇犯「男子漢」　新北地院急澄清：絕無敬佩推崇之意

旅英女單車遊伯朗大道掉錢包　2派出所接力物歸原主

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

駕駛人當心！花蓮新設2支雷達測速照相　20天取締2千件超速

屏東長治暗夜火警　住警器示警助住戶逃生...成功撲滅火勢

驚險！6歲女童左腳掌+軟膠鞋卡百貨手扶梯縫　消防急救援

桃園破獲史上最大私菸製造工廠　查獲192萬支私菸...市價6500萬

獨／失聲尖叫畫面曝！高雄妹受驚嚇　大車失控甩尾...猛撞國道護欄

花蓮男騎機車跌落山谷！手腳開放性骨折直哀嚎　警消急救援

口湖光電場疑回填建築廢土　養殖漁民舉牌抗議！要求開挖勘驗

狂吸7歲女童種草莓！惡鄰性侵辯「吸血鬼遊戲」遭重判10年　

法官讚恐嚇犯「男子漢」　新北地院急澄清：絕無敬佩推崇之意

旅英女單車遊伯朗大道掉錢包　2派出所接力物歸原主

譴責《日經》憑空捏造　退輔會：汙衊退役軍官、分化軍民團結

3階段鬆綁！王必勝：確診免隔離先上路「指揮中心最快5月降級解散」

23項罕病用藥「排隊等給付」！健保署公布最新審查結果

陸大學招台生簡章要求「擁護一國兩制」　她批：把教育當統戰工具

甜點控要吃！超罪惡「櫻花冰心大福」來了　還有鹹甜抹茶櫻花卷

建案頂樓高掛「渴望」引熱議　建商親證「跟牠有關」

對到眼好尷尬！社恐汪呆露「不失禮貌笑容」　眨眼睛吐出一排亮牙

味全龍簽約緯來3年　開幕周盧廣仲、五堅情接力開唱

《換乘2》賢圭「臉貼臉」Simon D　海恩跟著合體笑喊：父女相逢

小蠻自然產完「骶骨、尾骨都沒歸位」！一坐下秒冒3困擾：非常不對勁

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

台南凌晨火燒車　焦屍仰躺路邊

快訊／「瘋琴」公司遭開槍！槍手投案

宜蘭蔥油餅現況曝！鄰嘆：老闆夫婦也受傷害

清水警連假抓超速250件進帳40萬

即／通緝犯衝撞警車逃逸　員警開槍射中妻掌

即／鐵鍊拴女同夥當狗痛毆！詐團惡煞落網

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

暗夜拖吊車驚見女屍！司機嚇到腿軟

獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭

人妻約家中打砲！小王「太速速」要二刷慘了

代購只賺80元　衰男要蹲3年10個月牢

快訊／上班注意！國1「2車追撞」打橫　回堵7公里

更多熱門

相關新聞

少女買奶茶被搭訕慘遭性侵　惡狼被逮查出染愛滋

少女買奶茶被搭訕慘遭性侵　惡狼被逮查出染愛滋

大陸一名13歲林姓少女在奶茶店被搭訕，認識了一名27歲男子。一周後，她慘被對方以扇耳光等暴力手段強迫性侵，當晚衝警局報警，次日男方被逮捕。沒想到，事發後，警方查到這名男子居然是愛滋病病人，中途還企圖隱瞞。

緝菸犬嗅出192萬支私菸！風光吃肉肉

緝菸犬嗅出192萬支私菸！風光吃肉肉

即／鐵鍊拴女同夥當狗痛毆！詐團惡煞落網

即／鐵鍊拴女同夥當狗痛毆！詐團惡煞落網

行動製菸廠藏192萬支私菸+10噸菸草！

行動製菸廠藏192萬支私菸+10噸菸草！

恐怖情人逼分手砲　蜂蜜水摻FM2性侵

恐怖情人逼分手砲　蜂蜜水摻FM2性侵

關鍵字：

性侵女童台中

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面