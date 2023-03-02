女警+緝菸犬扮遛狗！牠們聞出192萬支私菸+10噸菸草　主嫌恐罰千萬

記者許權毅／台中報導

大型地下製菸廠被抓了！警政署保三總隊第一大隊今年初執行專案，在桃園一處偏僻工廠查獲大型私菸廠，現場有192萬支成品，另外有近10噸劣質菸草，估計可製成76包私菸，警方初估市值高達6500萬，此外也規避菸捐、健康捐4283萬元的稅捐。警方表示，本次特別出動2隻超萌緝菸犬，靠牠們鎖定私菸廠位置，並「聞出」工廠內的捲菸，主嫌沈男則將面臨千萬裁罰。

▲保三總隊第一大隊破獲私菸廠，其中兩隻緝菸犬成為破案關鍵。（圖／記者許權毅翻攝）



保三總隊指出，警方先前掌握情資，一名51歲沈男為首的集團在北中南設置「行動製菸廠」，每數個月就轉移廠房，沈男等人自去年12月中將廠房轉移到桃園平鎮區。警方自今年1月循線前往平鎮尋找隱密的製菸廠，更從高雄請來兩隻超萌拉布拉多緝菸犬「Sara」、「Tina」，由女警偽裝成遛狗民眾以尋找切確地點，果真兩隻小英雄在一處大型廠房前有特別反應，讓警方順利鎖定位置，也發現有不明人士進出。

▲▼ 主嫌沈男相當狡猾，在300坪廠房設置暗門，企圖規避查緝，內外皆擺設許多紙箱。（圖／記者許權毅翻攝）



警方在1月6日收網攻堅，一進入廠房發現物品不多，但在一處卻設有暗門，一打開便是大型製菸機、菸草、捲菸紙等等物品，Sara跟Tina也對紙箱逐一聞嗅搜索，確定裡頭也大量菸絲。經警方統計，現場總計查扣192萬支劣質紙捲菸成品，此外有近10噸的劣質菸草，估計可製成76萬1857包私菸，整個廠房的私菸市值高達6500萬元，此外也因此規避菸捐、健康捐等稅捐高達新台幣4283萬元，案情重大。

▲▼ 雖主嫌刻意隱藏製菸區，仍躲不過兩隻緝菸犬的追蹤。（圖／記者許權毅翻攝）



警方破獲後也逮捕主嫌沈男，發現沈男都雇用外籍移工來製菸，沒有要製作時就鮮少進出廠區，一發現有動靜，便會迅速轉移廠房，在全台各地逃竄，且還將廠房內設置暗門。警方表示，根據《菸酒管理法》第45條，產製私菸者，處5萬元以上，100萬元以下罰鍰，但查獲物查獲時現值超過100萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高1000萬為限，此案沈男將面臨最高1000萬裁罰。

▲▼ 沈男的行動製菸廠隨時轉移，廠區跟貨櫃上還有將近10噸的劣質私菸草。（圖／記者許權毅翻攝）

