嗅出192萬支私菸！緝菸犬出差立大功　風光加肉肉+play玩具10分鐘

記者許權毅／台中報導

保三總隊第一大隊1月破獲私菸工廠，查獲192萬支成品跟10噸菸草，其中2隻緝菸犬「Sara」跟「Tina」更是破案關鍵。警方指出，當時僅掌握私菸廠位置在平鎮區某個偏僻鄉下，但該處廠房都有著相同鐵皮外觀，只能由女警扮演遛狗民眾去尋覓，最終順利確認位置，是本案的關鍵之一。警犬隊也說，2隻警犬立完大功，回到隊上都會獎勵牛肉乾、魚骨等零食，也會拿出玩具給「額外獎勵時間10分鐘」。

▲保三總隊緝菸犬Sara、Tina1月「出差」到桃園執行任務，順利聞嗅出私菸工廠，成為破案大功臣。（圖／記者許權毅翻攝）

保三總隊警犬分隊設置在高雄，設在台中的保三總隊第一大隊則前往桃園查緝私菸，過程中也請警犬隊協助，派出擁有執勤經驗豐富的Sara、Tina「出差」一起到桃園。本案主嫌沈男將私菸廠設在隱密鐵皮工廠，裡頭更設置暗門企圖規避查緝，多虧有2隻小英雄先鎖定廠房，讓警方掌握該廠動向，進到廠房裡也順利找出暗門，逐一對紙箱嗅聞，找出藏有菸絲的紙箱，無疑是破案重要功臣。

▲2隻狗狗都有著上百次執勤經驗，相當專業，立功後也由警犬隊嘉獎勉勵。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



保三總隊指出，警犬Sara、Tina都有著上百次的執勤經驗，對於嗅聞搜索的能力極佳，主要負責毒品、爆裂物、走私菸等任務。其中拉布拉多Tina今年6歲，女生，專長是緝菸跟偵爆，個性相當溫和、不躁動；拉布拉多Sara同樣6歲，女生，緝菸、緝毒一把罩，個性比較活潑好動，也比較親人。